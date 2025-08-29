DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin91.898 -0,7%Euro1,1714 +0,2%Öl67,21 -1,3%Gold3.484 +1,0%
Verkaufsempfehlungen KW 35

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

01.09.25 03:27 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten!

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/35: Analysten raten zum Verkauf

Platz 9: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 8: A.P. Moller-Maersk

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 8450 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roland Magnusson / Shutterstock.com

Platz 7: PUMA

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für PUMA nach einem Bericht über den möglichen Ausstieg des größten Aktionärs mit einem Kursziel von 16,30 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA

Platz 6: Hapag-Lloyd

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd

Platz 5: Givaudan

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3200 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 4: Aroundtown

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 3: Commerzbank

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank von 29,20 auf 34,10 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Kursrally aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Platz 2: FRIEDRICH VORWERK

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von FRIEDRICH VORWERK zwar von 60 auf 64 Euro angehoben, die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers aber nach ihrer "beachtlichen Rally" von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK

Platz 1: LANXESS

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LANXESS im Nachgang der Zweitquartalszahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

