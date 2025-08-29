Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Platz 8: A.P. Moller-Maersk
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 8450 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roland Magnusson / Shutterstock.com
Platz 7: PUMA
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für PUMA nach einem Bericht über den möglichen Ausstieg des größten Aktionärs mit einem Kursziel von 16,30 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA
Platz 6: Hapag-Lloyd
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Platz 5: Givaudan
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3200 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 4: Aroundtown
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 3: Commerzbank
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank von 29,20 auf 34,10 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Kursrally aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Platz 2: FRIEDRICH VORWERK
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von FRIEDRICH VORWERK zwar von 60 auf 64 Euro angehoben, die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers aber nach ihrer "beachtlichen Rally" von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: FRIEDRICH VORWERK
Platz 1: LANXESS
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LANXESS im Nachgang der Zweitquartalszahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
