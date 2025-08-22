DAX 24.273 -0,4%ESt50 5.444 -0,8%Top 10 Crypto 15,87 +0,1%Dow 45.282 -0,8%Nas 21.449 -0,2%Bitcoin 94.675 -0,2%Euro 1,1628 +0,1%Öl 68,41 -0,5%Gold 3.374 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- 1&1-Chef kauft Aktien -- Apple, BayWa, VW, HHLA im Fokus
Top News
Veränderungen im Depot des Starinvestors: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2025 Veränderungen im Depot des Starinvestors: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2025
Trump will Vorstandsmitglied der US-Notenbank Fed entlassen Trump will Vorstandsmitglied der US-Notenbank Fed entlassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
21,26 EUR -0,28 EUR -1,30 %
FSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,73 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

UBS AG

PUMA SE Sell

08:01 Uhr
PUMA SE Sell
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
21,26 EUR -0,28 EUR -1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über den möglichen Ausstieg des größten Aktionärs mit einem Kursziel von 16,30 Euro auf "Sell" belassen. Die Spekulationen über einen Verkauf der Beteiligung der Pinault-Familie änderten zunächst das Narrativ bei Puma-Aktien, schrieb Robert Krankowski in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Bloomberg-Bericht. Wohl weiter schwache Fundamentaldaten träten da in den Hintergrund. Eine mögliche Änderung der Besitzverhältnisse könnte den Weg für einen klareren strategischen Wandel der Herzogenauracher freimachen. Aber falls sich die Spekulationen über den Pinault-Ausstieg in Luft auflösten, würde die schwache operative Entwicklung in den Vordergrund rücken. Die Puma-Aktie stieg am Montag nach dem Bericht um 16 Prozent auf knapp 22 Euro. Damit reduzierte sie den Verlust im bisherigen Jahresverlauf auf 50 Prozent./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Sell

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,30 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
21,58 €		 Abst. Kursziel*:
-24,47%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
21,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,33%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:01 PUMA Sell UBS AG
22.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 PUMA Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones Knorr-Bremse-Aktie stabil: Neuer Auftrag aus Japan
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt die Sitzung im Minus
dpa-afx Knorr-Bremse-Aktie unbewegt: Knorr-Bremse plant wohl Abbau von mehreren hundert Arbeitsplätzen
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse Delivers Strong, Compelling H1 Performance
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Knorr-Bremse zu myNews hinzufügen