Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Deutsche Bank Research streicht Kaufvotum und kappt Kursziel für Novo Nordisk
Top News
Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea
FedEx-Aktie im Fokus: Unternehmen fordert Rückerstattung von Trump-Zöllen FedEx-Aktie im Fokus: Unternehmen fordert Rückerstattung von Trump-Zöllen
DAX aktuell

Börse am Montag: DAX dürfte 25.000-Punkte-Marke wieder ins Visier nehmen - Zoll-Unsicherheit im Blick

24.02.26 07:51 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX vor Stabilisierung - Neue Zolldrohungen verunsichern

Nachdem der DAX zum Wochenstart unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten gefallen ist, dürfte er sie heute wieder ins Visier nehmen.

Der DAX rutschte am Montag wieder unter die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Am Dienstag wird jedoch mit einem Stabilisierungsversuch gerechnet.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Rückkehr zum Rekordhoch?

Am Freitag war der DAX zeitweise bis auf 25.331 Punkte geklettert und hatte damit einen neuerlichen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit schien eine Rückkehr an sein damaliges Rekordhoch nur noch eine Frage von Tagen. Nun gingen die Anleger doch wieder in die Defensive. Denn zur drohenden militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran gesellten sich zur Unzeit wieder einmal Zollsorgen.

Zoll-Unsicherheit ist zurück

Nach dem schwachen Vortag im Zuge erneuter Zoll-Unsicherheit, KI-Konkurrenzsorgen und geopolitischer Spannungen dürfte der DAX am Dienstag eine Stabilisierung etwas über der 25.000-Punkte-Marke versuchen. Anleger bleiben aber vorsichtig.

"Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus Zöllen und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion.

In einem historischen Urteil untersagte der Supreme Court am Freitag dem US-Präsidenten, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus den 1970er Jahren Zölle gegen viele Länder zu verhängen. Trump kündigte aber an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen.

An den Zöllen für die EU ändere sich vorerst aber nichts, hieß es von JPMorgan. Vergeltungsmaßnahmen seien daher unwahrscheinlich.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

