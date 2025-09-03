freenet Aktie
Marktkap. 3,32 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 34,40 auf 34,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Berichte zum möglichen Börsengang von waipu.tv sowie den Start der Andienungsphase aus der Übernahmeofferte von JD.com an Ceconomy an. Freenet ist ein Großaktionär des Elektronikhändlers./ag/bek
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,52 €
|Abst. Kursziel*:
22,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,50%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|11:16
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG