Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 216,94 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die wöchentlichen Verschreibungszahlen zu Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse deuteten auf einen stabilen Markt hin, schrieb Matthew Weston am Freitag. Der Marktanteil von Wegovy sei allerdings etwas gesunken./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Novo Nordisk
UBS AG
340,00 DKK
Neutral
47,71 €
-
Neutral
-
-
Matthew Weston
-
481,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
