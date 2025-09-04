DAX 23.814 +0,2%ESt50 5.359 +0,2%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.341 +1,4%Euro 1,1727 +0,7%Öl 65,67 -1,8%Gold 3.581 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX in Grün -- Wall Street höher erwartet -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Winmark Corporation: Wie ein Secondhand-Imperium den Einzelhandel auf den Kopf stellt Winmark Corporation: Wie ein Secondhand-Imperium den Einzelhandel auf den Kopf stellt
Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
110,95 EUR +0,25 EUR +0,23 %
STU
104,08 CHF +0,16 CHF +0,15 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 208,4 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

14:31 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
110,95 EUR 0,25 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerosion nach dem Patentablauf von Entresto im Juli habe sich fortgesetzt, schrieb Matthew Weston am Freitag. In der Woche zum 29. August seien bereits 35 Prozent der Verschreibungen an Generika gegangen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,14 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
104,08 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,72%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

14:31 Novartis Neutral UBS AG
02.09.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Novartis Neutral UBS AG
27.08.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
22.08.25 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

Dow Jones Gute Konditionen Lufthansa-Aktie verliert: Konzern platziert millionenschwere Wandelanleihe - Eurowings im Blick Lufthansa-Aktie verliert: Konzern platziert millionenschwere Wandelanleihe - Eurowings im Blick
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Mittag Vortagesniveau
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt letztendlich
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX mittags in der Gewinnzone
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Reisesektor taumelt weiter - Tui und Lufthansa auf Talfahrt
finanzen.net MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Lufthansa reports higher-than-expected Q2 earnings
Globes Lufthansa Group to partially resume Israel flights
FOX Business Lufthansa CEO’s wife in spotlight as new details emerge in crash that killed young woman
Deutsche Welle Lufthansa CEO's wife investigated over fatal accident
FOX Business Lufthansa CEO's wife leaves Italy after deadly accident claims young babysitter's life in resort town
Deutsche Welle Lufthansa CEO's wife investigated over fatal accident
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen