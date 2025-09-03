Sanofi Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes wertete Studiendaten zum Medikament Amlitelimab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Das Mittel habe unverändert Blockbuster-Potenzial/rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
119,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
79,20 €
|Abst. Kursziel*:
50,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
78,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,26%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
