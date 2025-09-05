DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 +0,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.582 +0,6%Euro1,1668 +0,2%Öl66,85 ±-0,0%Gold3.558 +0,3%
Heute im Fokus
Zum Wochenausklang: Asiens Börsen im Plus -- Broadcom steigert Umsatz und Gewinn
Top News
Broadcom-Aktie nach starken Zahlen deutlich höher: Umsatz und Gewinn gestiegen
Aktien von BYD, NIO und Co.: Mehrheit in Deutschland gegen E-Autos aus China
Heute im Fokus

Zum Wochenausklang: DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom steigert Umsatz und Gewinn

aktualisiert 05.09.25 07:34 Uhr

E.ON trennt sich von tschechischem Gasnetz. Fords erste Urabstimmung in der Firmengeschichte entscheidet über Stellenabbau. Aktien von BYD, NIO und Co.: Mehrheit in Deutschland gegen E-Autos aus China. Trump wirft Europa offenbar Öl-Deals mit Russland vor.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss erneut im Plus starten.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas höher.
Der TecDAX beendete den Handel am Donnerstag 0,27 Prozent höher bei 3.623,61 Einheiten.

Der DAX dürfte am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel starten und damit seine Erholung vom Vortag fortsetzen. Damit rückt die Marke von 24.000 Punkten wieder etwas näher, nachdem der Index am Dienstag noch bis unter 23.500 Zähler gefallen war.

Am Donnerstag hatten sich eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten sowie die Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung positiv bemerkbar gemacht. Zum Wochenschluss richtet sich der Blick nun auf den US-Arbeitsmarktbericht. Dieser gilt als wichtiger Faktor für die Entscheidungen der US-Notenbank Fed - insbesondere mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung im September. Sollten die Daten eine deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt signalisieren, könnte der Druck auf die Fed steigen, noch stärker gegenzusteuern. Nach Einschätzung von Stephen Innes, Marktbeobachter bei SPI Asset Management, ist eine Zinssenkung im September nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole bereits weitgehend eingepreist. Allerdings biete das "geldpolitische Menü" noch Spielraum. Ein besonders schwacher Arbeitsmarktbericht könnte seiner Ansicht nach sogar eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte rechtfertigen.

Top Themen

E.ON-Aktie: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft
E.ONBroadcomBYD, NIO & Co.FordAlphabetHPEC3.ai

