Zum Wochenausklang: DAX in Grün erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom steigert Umsatz und Gewinn

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss erneut im Plus starten. Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas höher.

Der TecDAX beendete den Handel am Donnerstag 0,27 Prozent höher bei 3.623,61 Einheiten. Der DAX dürfte am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel starten und damit seine Erholung vom Vortag fortsetzen. Damit rückt die Marke von 24.000 Punkten wieder etwas näher, nachdem der Index am Dienstag noch bis unter 23.500 Zähler gefallen war. Am Donnerstag hatten sich eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten sowie die Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung positiv bemerkbar gemacht. Zum Wochenschluss richtet sich der Blick nun auf den US-Arbeitsmarktbericht. Dieser gilt als wichtiger Faktor für die Entscheidungen der US-Notenbank Fed - insbesondere mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung im September. Sollten die Daten eine deutliche Abkühlung am Arbeitsmarkt signalisieren, könnte der Druck auf die Fed steigen, noch stärker gegenzusteuern. Nach Einschätzung von Stephen Innes, Marktbeobachter bei SPI Asset Management, ist eine Zinssenkung im September nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole bereits weitgehend eingepreist. Allerdings biete das "geldpolitische Menü" noch Spielraum. Ein besonders schwacher Arbeitsmarktbericht könnte seiner Ansicht nach sogar eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte rechtfertigen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte tendierten am Donnerstag etwas fester. Der EURO STOXX 50 begann die Sitzung marginal stärker und bewegte sich im weiteren Verlauf leicht aufwärts. Schlussendlich notierte er 0,41 Prozent fester bei 5.346,71 Zählern. Die europäischen Aktienmärkte haben ihre Gewinne am Donnerstag etwas ausgebaut. Unterstützung kam von den Anleihemärkten, wo sich die Lage nach den jüngsten Renditesprüngen im Zuge hoher Staatsverschuldung und anhaltender Inflation beruhigte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 2 Basispunkte auf 2,72 Prozent. Gleichwohl bleiben Sorgen über die Haushaltskrise in Frankreich bestehen, auch wenn dort die Renditen ebenfalls nachgeben. Am Nachmittag rückten neue US-Konjunkturdaten in den Fokus. Trotz schwächerer ADP-Daten und steigender Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben die Zinssenkungserwartungen stabil - der Fokus liegt nun auf dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich am Donnerstag nach oben. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 45.621,47 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging unterdessen 0,98 Prozent höher bei 21.707,69 Zählern in den Feierabend. Der S&P 500 erreichte mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 6.502,08 Punkte einen Rekordschlussstand. Sinkende Anleiherenditen gaben der Wall Street am Donnerstag Rückenwind. Schwächere Arbeitsmarktdaten - darunter der ADP-Bericht für August und die wöchentlichen Erstanträge - nähren die Erwartung, dass sich der US-Jobmarkt abkühlt und die Fed im September die Zinsen senkt. Der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor kletterte im August zudem auf 52,0 Punkte und signalisierte damit ein beschleunigtes Wachstum. Analysten hatten lediglich 50,8 Punkte erwartet, nachdem im Juli noch 50,1 gemessen worden waren. Die Märkte preisen eine erste Zinssenkung inzwischen mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Laut CFRA-Stratege Sam Stovall bleibt das Umfeld jedoch von schwierigen Konjunkturdaten geprägt. Zusätzlich rückt die Anhörung von Stephen Miran, Trumps Kandidat für den Fed-Vorstand, in den Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



