Rohstoffkurse im Fokus

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

04.09.25 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,33 Prozent auf 3.547,55 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.559,44 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,43 Prozent auf 40,62 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 41,21 US-Dollar stand.

Nach 1.425,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagabend um -3,51 Prozent auf 1.375,00 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,78 Prozent auf 1.131,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.151,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,68 Prozent auf 66,93 US-Dollar, nach 67,60 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,55 Prozent auf 63,42 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 63,97 US-Dollar stand.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,85 US-Dollar am Vortag auf 3,87 US-Dollar nach unten (--0,64 Prozent).

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,51 Prozent auf 2,37 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,38 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,50 Prozent auf 4,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,98 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Mastrindpreis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,53 Prozent auf 3,60 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mastrindpreis noch bei 3,62 US-Dollar.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 2,48 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,31 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,82 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,59 Prozent auf 10,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,16 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (275,90 US-Dollar) geht es um 1,34 Prozent auf 279,90 US-Dollar nach oben.

Nach 0,16 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagabend um -2,18 Prozent auf 0,16 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend hinzu. Um 0,10 Prozent auf 3,07 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,06 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 1,36 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,94 US-Dollar.

Mit dem Milchpreis geht es indes nordwärts. Der Milchpreis gewinnt 3,02 Prozent auf 17,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 17,24 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 62,34 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagabend um -1,27 Prozent auf 61,55 US-Dollar gesunken.

Nach 11,75 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Donnerstagabend um -1,53 Prozent auf 11,59 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:27 Uhr auf. Es geht 2,86 Prozent auf 540,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 524,00 US-Dollar stand.

