10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX leicht im Plus erwartet

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen etwas höher.

2. Chinas Börsen tiefrot - Nikkei beflügelt

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem kräftigen Plus von 1,50 Prozent bei 42.570,09 Punkten.

Daneben verliert der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland deutliche 1,97 Prozent auf 3.738,32 Zähler.

In Hongkong geht es ebenso für den Hang Seng zeitweise um 1,21 Prozent nach unten auf 25.037,73 Stellen.

3. Salesforce überzeugt mit Umsatz, enttäuscht aber mit Gewinn

Am Mittwochabend stand Salesforce im Fokus: Der KI-Spezialist veröffentlichte seine Quartalszahlen. So reagiert die Aktie. Zur Nachricht

4. Porsche-Aktie verliert DAX-Status: Autohersteller fliegt aus Index

In den deutschen Aktienindizes kommt es zu einem größeren Stühlerücken. Der Sportwagenbauer Porsche steigt wie erwartet aus dem Leitindex DAX ab. Zur Nachricht

5. Broadcom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nach dem Handelsende an der Wall Street wird Broadcom die Zahlen zum vergangenen Jahresviertel präsentieren. Die Erwartungen der Experten

6. Figma-Aktie verliert dennoch zweitstellig: Umsatz und Gewinn steigen

Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der KI-Konzern legte seine Quartalszahlen vor. Zur Nachricht

7. TeamViewer-Aktie unter Druck: Zwei Finanzinvestoren ziehen sich zurück

Die Großaktionäre Permira und TigerLuxOne stoßen TeamViewer-Anteile ab. Zur Nachricht

8. HPE macht weniger Gewinn

Spannung bei Hewlett Packard Enterprise (HPE): Am Mittwochabend legte der KI-Spezialist die Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2025 vor. So reagiert die Aktie. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben nach. So verlor der WTI um 0,27 auf 63,50 Dollar, während sich Brent um 0,22 auf 67,17 Dollar verbilligte.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1652 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.