DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,76 +0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.976 -0,9%Euro1,1659 ±-0,0%Öl67,11 -0,4%Gold3.532 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an-- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus 10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus
Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus

04.09.25 08:03 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Broadcom-Aktie an der NASDAQ vor Quartalszahlen im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.594,8 PKT 107,5 PKT 0,46%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.343,4 PKT -153,1 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
42.584,2 PKT 645,3 PKT 1,54%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.813,6 PKT -44,6 PKT -1,16%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX leicht im Plus erwartet

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen etwas höher.

2. Chinas Börsen tiefrot - Nikkei beflügelt

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem kräftigen Plus von 1,50 Prozent bei 42.570,09 Punkten.

Daneben verliert der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland deutliche 1,97 Prozent auf 3.738,32 Zähler.

Wer­bung

In Hongkong geht es ebenso für den Hang Seng zeitweise um 1,21 Prozent nach unten auf 25.037,73 Stellen.

3. Salesforce überzeugt mit Umsatz, enttäuscht aber mit Gewinn

Am Mittwochabend stand Salesforce im Fokus: Der KI-Spezialist veröffentlichte seine Quartalszahlen. So reagiert die Aktie. Zur Nachricht

4. Porsche-Aktie verliert DAX-Status: Autohersteller fliegt aus Index

In den deutschen Aktienindizes kommt es zu einem größeren Stühlerücken. Der Sportwagenbauer Porsche steigt wie erwartet aus dem Leitindex DAX ab. Zur Nachricht

Wer­bung

5. Broadcom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nach dem Handelsende an der Wall Street wird Broadcom die Zahlen zum vergangenen Jahresviertel präsentieren. Die Erwartungen der Experten

6. Figma-Aktie verliert dennoch zweitstellig: Umsatz und Gewinn steigen

Für Figma-Anleger wurde es am Mittwochabend interessant: Der KI-Konzern legte seine Quartalszahlen vor. Zur Nachricht

7. TeamViewer-Aktie unter Druck: Zwei Finanzinvestoren ziehen sich zurück

Die Großaktionäre Permira und TigerLuxOne stoßen TeamViewer-Anteile ab. Zur Nachricht

8. HPE macht weniger Gewinn

Spannung bei Hewlett Packard Enterprise (HPE): Am Mittwochabend legte der KI-Spezialist die Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2025 vor. So reagiert die Aktie. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben nach. So verlor der WTI um 0,27 auf 63,50 Dollar, während sich Brent um 0,22 auf 67,17 Dollar verbilligte.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1652 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

Bildquellen: Santiago Cornejo / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:08Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen
08:07Porsche Aktie im Minus, Dax im Plus an der Börse
08:0310 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus
08:00Trading Idee: DAX - Weiteres bearishes Signal
07:52K League players aim to make country proud at continental tournaments
07:21DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
07:17DAX-FLASH: Dax leicht im Plus erwartet - Warten auf US-Jobdaten beginnt
07:17K League players aims to make country proud at continental tournaments
mehr