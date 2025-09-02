Salesforce-Aktie tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück
Am Mittwochabend stand Salesforce im Fokus: Der KI-Spezialist veröffentlichte seine Quartalszahlen. So reagiert die Aktie.
Werte in diesem Artikel
Salesforce legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.
Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,96 US-Dollar, während Analysten zuvor einen Gewinn von 2,78 US-Dollar je Aktie erwartet hatten. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn bei 1,47 US-Dollar je Aktie.
Beim Umsatz übertraf Salesforce die Erwartungen. Nach 9,33 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal verzeichnete das Unternehmen nun 10,2 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 10,14 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.
Die an der NYSE gehandelte Salesforce-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel zeitweise mit Verlusten in Höhe von 3,66 Prozent auf 247,07 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
