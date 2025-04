Zukunftswette

Salesforce setzt auf KI, doch Analysten sind sich uneinig: Treibt Agentforce das Wachstum oder gefährdet es das Kerngeschäft?

• Salesforce forciert KI mit "Agentforce"

• Analysten gespalten: Innovation vs. Risiko

• Aktie unter Druck



Wer­bung Wer­bung

Salesforce, der weltweit führende Anbieter von CRM-Software, setzt zunehmend auf Künstliche Intelligenz als strategischen Wachstumstreiber. Doch während das Unternehmen mit Innovationen wie "Agentforce" in die nächste Technologie-Ära vorstößt, zeigen sich Analysten von der Wall Street gespalten: Ist KI die große Chance - oder ein strategisches Risiko?

Salesforce auf KI-Kurs: Transformation mit Risiken?

Salesforce hat in den vergangenen Monaten seine Bemühungen intensiviert, KI-Technologien tief in sein Produktportfolio zu integrieren - darunter Anwendungen für Kundenservice, Marketingautomatisierung und Vertriebsmanagement. Mit "Agentforce", einer KI-basierten Plattform, will das Unternehmen die Produktivität seiner Unternehmenskunden deutlich steigern. Im Gegensatz zu den bisher bekannten "Copilots", also KI-Chatbots, die auf menschliche Eingaben angewiesen sind, sollen KI-"Agents" eigenständig komplexe Aufgaben ausführen.

Doch der radikale Wandel sorgt auch für Unruhe. Gil Luria, Analyst beim US-Finanzhaus D.A. Davidson, hat Salesforce deshalb kürzlich herabgestuft. In seinem Bericht schrieb er gemäß Investor’s Business Daily: "Wir glauben, Salesforce ist dabei, sein Kerngeschäft zu vernachlässigen, um einer verfrühten KI-Chance nachzujagen - und verändert damit das Wesen des Unternehmens so sehr, dass wir die Bewertung von ‚Neutral‘ auf ‚Underperform‘ herabstufen". Luria warnte weiter: "Wir sehen dieses Jahr als das Jahr, in dem Salesforce seine Transformation vom SaaS-Pionier zum spätzyklischen Technologieunternehmen und zum dauerhaften Marktanteilsverlierer abschließt".

Wer­bung Wer­bung

Salesforce-Aktie unter Druck: KI-Investitionen als Belastung?

Tatsächlich spiegelt sich die Skepsis auch an der Börse wider. Die Salesforce-Aktie verlor seit Jahresbeginn über 25 Prozent - jedoch auch infolge eines allgemeinen Rückgangs im Tech-Sektor (Stand: 23. April 2025). Dennoch führen einige Analysten den Einbruch insbesondere auf Sorgen über die Rentabilität der KI-Initiativen und den wirtschaftlichen Gegenwind zurück.

Laut Luria sind viele Unternehmen noch nicht bereit für den produktiven Einsatz von KI-Agents. Wie Investor’s Business Daily berichtet, zeigen seine Recherchen: "Wir hörten von Agentforce-Kunden, dass sie die frühen Implementierungen lieben, aber auch, dass es erhebliche Hürden bei der Einführung gibt. Viele dieser Kunden verfügen nicht über den passenden Daten-Stack und haben kein Vertrauen in die Rentabilität".

Bank of America bleibt optimistisch: Wachstum durch Agentforce

Deutlich positiver sieht die Lage Brad Sills von der Bank of America. Er bestätigte sein Kursziel gemäß Investor's Business Daily und verwies auf das Potenzial von Agentforce, das laut ihm bereits ab dem Geschäftsjahr 2026 messbar werden könnte: "In unserem Bericht vom Januar haben wir dargelegt, dass Agentforce ab dem zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 ein zusätzliches Wachstum von 1 bis 2 Prozentpunkten beim CRPO (Current Remaining Performance Obligations) bewirken könnte".

Wer­bung Wer­bung

Zwar habe sich der wirtschaftliche Ausblick seither eingetrübt, doch Sills bleibt optimistisch: "Wir bleiben jedoch bullish auf Agentforce, insbesondere wegen der starken Entwicklung von Data Cloud (900 Mio. USD jährlich wiederkehrender Umsatz im Q4 2025, gegenüber 400 Mio. USD im Vorjahr)".

Wird Salesforce eine neue KI-Wachstumsphase erleben?

Salesforce verkauft seine Software im Abonnementmodell und zählt mit seinen Lösungen für Vertrieb, Marketing und Datenanalyse zu den Schwergewichten im Bereich Unternehmenssoftware. Der zunehmende Fokus auf KI soll die nächste Wachstumsphase einleiten. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob Salesforce den Spagat zwischen Innovationsführerschaft und operativer Stärke erfolgreich meistert - oder ob der Vorstoß in die KI-Welt zu früh kommt.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.