Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Index-Bewegung

Der Dow Jones verzeichnete am Dienstag Kursanstiege.

Am Dienstag sprang der Dow Jones via NYSE letztendlich um 1,19 Prozent auf 43.089,02 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16,620 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,947 Prozent leichter bei 42.178,55 Punkten in den Handel, nach 42.581,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 42.794,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 43.183,48 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 41.603,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42.583,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.06.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39.411,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 1,64 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 2,95 Prozent auf 271,17 USD), American Express (+ 2,92 Prozent auf 308,38 USD), NVIDIA (+ 2,59 Prozent auf 147,90 USD), Goldman Sachs (+ 2,35 Prozent auf 662,11 USD) und Visa (+ 2,29 Prozent auf 351,63 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Chevron (-2,25 Prozent auf 143,55 USD), Apple (-0,60 Prozent auf 200,30 USD), Travelers (-0,55 Prozent auf 266,14 USD), Procter Gamble (-0,42 Prozent auf 160,36 USD) und Boeing (-0,18 Prozent auf 200,94 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 51.428.704 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,057 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Merck-Aktie hat mit 9,01 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net