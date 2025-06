Dienstagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

Index-Performance im Fokus

Der S&P 500 gewann schlussendlich an Wert.

Am Dienstag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1,11 Prozent auf 6.092,18 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46,420 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,679 Prozent auf 6.066,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6.025,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6.059,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.101,76 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.802,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.767,57 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.06.2024, bei 5.447,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,81 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Punkte.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coinbase (+ 12,10 Prozent auf 344,82 USD), Enphase Energy (+ 11,05 Prozent auf 38,38 USD), DexCom (+ 9,68 Prozent auf 87,57 USD), Carnival (+ 6,91 Prozent auf 25,70 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,83 Prozent auf 138,43 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Advance Auto Parts (-7,07 Prozent auf 48,26 USD), AutoZone (-3,56 Prozent auf 3.577,54 USD), Occidental Petroleum (-3,34 Prozent auf 42,48 USD), eBay (-3,27 Prozent auf 74,35 USD) und Northrop Grumman (-3,14 Prozent auf 484,00 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 51.428.704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,057 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net