KI-Boom

Der KI-Markt wächst rasant - Experten prognostizieren kräftig steigende Umsätze in den kommenden Jahren. Neben bekannten Tech-Giganten könnten auch zwei weniger bekannte Unternehmen interessant für Anleger sein.

• Umsatz im Bereich KI-Software dürfte in den kommenden Jahren kräftig steigen

• Unternehmen wie NVIDIA und Palantir gut aufgestellt

• Diese Aktien könnten ebenfalls spannend für Anleger sein

KI-Markt wächst

Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Alltag nimmt stetig zu. Laut Angaben von Goldman Sachs setzen derzeit 9,2 Prozent der US-Unternehmen KI bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen ein - doppelt so viele wie im Vorjahr, berichtet Yahoo Finance. Dennoch befindet sich der Markt insgesamt noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Prognosen von Morgan Stanley zufolge könnte der Umsatz im Bereich KI-Software jedoch innerhalb der kommenden drei Jahre um 580 Prozent ansteigen und bis zum Jahr 2028 ein Volumen von 400 Milliarden US-Dollar erreichen. Neben Aktien wie NVIDIA und Palantir, die in diesem Wachstumsfeld gut aufgestellt sind, gibt es laut Yahoo Finance Alternativen, die Anleger in Erwägung ziehen sollten.

MongoDB-Aktie

Eine dieser Alternativen ist laut Yahoo Finance MongoDB. Das Unternehmen eigne sich aufgrund der Flexibilität seines Dokumentenmodells besonders gut für Content-Management-Systeme, E-Commerce-Plattformen und KI-Anwendungen und ist Anfang des Jahres mit der Übernahme von Voyage AI in das KI-Geschäft eingestiegen. CEO Dev Ittycheria erklärte gegenüber Analysten: "Da KI die Entwicklung von Anwendungen und die Arbeitsweise von Unternehmen neu definiert, ist MongoDB hervorragend positioniert. Anwendungen in der realen Welt benötigen hochwertige, kontextreiche und oft unstrukturierte Daten, um vertrauenswürdige Ergebnisse zu liefern." Auch für Echtzeit-Analysen, etwa zur Personalisierung von Online-Erlebnissen, sei MongoDBs Modell gut geeignet. Das Unternehmen sei kürzlich von Gartner als führend im Bereich Datenbankmanagementsysteme eingestuft worden - insbesondere wegen seiner Stärken bei KI und Echtzeitanalyse.

MongoDB-Aktien werden laut Yahoo Finance derzeit mit dem 49-fachen des bereinigten Gewinns gehandelt. Dies sei zwar nicht billig, doch die Bewertung sei angemessen für ein Unternehmen, das seinen bereinigten Gewinn im letzten Quartal um 96 Prozent habe steigern können. Daneben werden die Aktien mit dem 7,4-fachen des Umsatzes gehandelt und damit unter dem Ein- und Drei-Jahres-Durchschnitt von 9,5 bzw. 13,4. Zuletzt kostete die MongoDB-Aktie an der US Techbörse NASDAQ 209,25 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine damit 10,12 Prozent nachgegeben (Stand: Schlusskurs vom 24.06.2025). Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 30 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für MongoDB abgegeben. Von diesen empfehlen 22 die Aktie zum Kauf, während acht ein Hold-Rating abgegeben haben. Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 267,85 US-Dollar, mit einer hohen Prognose von 395,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 170,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 28 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 209,25 US-Dollar.

Okta-Aktie

Ein weiteres Unternehmen, das für Anleger laut Yahoo Finance einen Blick wert sein dürfte, ist Okta. Das Unternehmen ist auf Cybersicherheitslösungen für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) spezialisiert und wurde von Analysten als führend im Bereich "Workforce Identity" und "Customer Identity" eingestuft. Okta profitiert von mehreren Trends: Cybersicherheit als unverzichtbaren Kostenfaktor, der Tatsache, dass identitätsbezogene Angriffe 30 Prozent der Vorfälle ausmachen und dass der Identitätsmarkt bis 2030 jährlich um 12,6 Prozent wachsen soll. Mit seinem neuen KI-basierten Produkt "Identity Threat Protection" bewertet Okta - im Gegensatz zur einmaligen Login-Prüfung - kontinuierlich während einer Sitzung das Risiko.

Mit dem 33-fachen des bereinigten Gewinns und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,6 werde die Aktie aktuell auf einem angemessenen Niveau gehandelt. Dank eines Rückgangs nach vorsichtiger Prognose könnte sich laut Yahoo Finance für langfristige Investoren eine Kaufgelegenheit bieten. Zuletzt kostete die Okta-Aktie an der NASDAQ 98,53 US-Dollar. Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine dennoch um 25,04 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 25.06.2025). Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 35 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für MongoDB abgegeben. Von diesen empfehlen 21 die Aktie zum Kauf, während 13 ein Hold-Rating abgegeben haben. Derweil gibt es lediglich eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 125,88 US-Dollar, mit einer hohen Prognose von 148,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 75,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 27,76 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 98,53 US-Dollar.

