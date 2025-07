Analysten besorgt

PepsiCo kämpft derzeit mit Herausforderungen. Mit der neuen KI-Plattform "Agentforce" will das Management das Ruder herumreißen - doch Experten zeigen sich bislang skeptisch.

• Anhaltender Druck auf Umsätze von PepsiCo

• Analysten skeptisch

• KI-Plattform "Agentforce" von Salesforce soll Innovationen und Wachstum fördern

PepsiCo verfehlte im ersten Quartal 2025 die Gewinnerwartungen. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit 1,48 US-Dollar unter der Prognose von 1,51 US-Dollar. Beim Umsatz konnte das Unternehmen mit 17,92 Milliarden US-Dollar die Erwartungen von 17,78 Milliarden US-Dollar leicht übertreffen, das organische Umsatzwachstum betrug aber lediglich 1 Prozent.

Besonders das Nordamerika-Geschäft mit der Tochter Frito-Lay bereitet dem Management Kopfzerbrechen. Trotz der Herausforderungen hält PepsiCo an der Prognose eines niedrigen einstelligen Umsatzwachstums für 2025 fest - und das trotz makroökonomischer Unsicherheiten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (Core EPS) dürfte jedoch - bei ausgeklammerten Währungseffekten - nur auf Vorjahresniveau liegen, anstatt, wie zuvor angepeilt, leicht zu steigen.

Umsatzdruck und Kursentwicklung beunruhigt Analysten

Die kanadische Bank RBC zeigte sich kürzlich besorgt über den anhaltenden Umsatzdruck bei PepsiCo. Die Analysten sind laut "Investing.com" der Ansicht, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens auch im Laufe dieses Jahres weiterhin unter Druck stehen werde. Sie werde sich wahrscheinlich sogar noch "verschlechtern [...], bevor sie sich verbessert", wobei eine Erholung von breiteren makroökonomischen Verbesserungen, strategischeren Preisanpassungen und bedeutenden Produktinnovationen abhängen werde, schreibt das Nachrichtenportal unter Berufung auf die RBC-Analyse. PepsiCo sei laut den Experten zwar "ein großartiges Unternehmen mit starken Marken", allerdings habe die Aktie ihren Tiefpunkt wohl noch nicht erreicht.

Auch Experten der Deutschen Bank zeigten sich kürzlich skeptisch. Sie kritisierten laut "finanztrends" vor allem die schwächelnde Nachfrage in Nord­amerika und forderten eine klarere Sortiments­strategie, um die Volumenrückgänge im Snack-Bereich zu stoppen. PepsiCo müsse jedoch auch das Vertrauen der Kapitalmärkte zurückgewinnen, so die Experten.

Tatsächlich zeigt sich die PepsiCo-Aktie in diesem Jahr bislang tiefrot und hat seit Jahresbeginn an der NASDAQ 10,25 Prozent an Wert eingebüßt. Zuletzt ging sie jedoch am Mittwoch bei 136,48 US-Dollar um 0,9 Prozent höher aus dem Handel. Am Donnerstag verliert sie zeitweise 0,67 Prozent auf 135,56 US-Dollar. Geschuldet könnte dies der neuen KI-Offensive des Unternehmens sein.

KI-Offensive soll Wende im zweiten Halbjahr bringen

PepsiCo setzt große Hoffnungen auf die KI-Plattform "Agentforce" von Salesforce, die laut einer Pressemitteilung von Ende Juni bald zum Einsatz kommen soll. Sie soll dann laut Unternehmensangaben dabei helfen, den Kundensupport und die Betriebseffizienz zu verbessern und gleichzeitig den Vertriebsteams die Möglichkeit geben, sich auf strategisches Wachstum und eine stärkere Einbindung der Einzelhändler zu konzentrieren.

"KI verändert unser Geschäft auf eine Weise, die einst unvorstellbar war", wird PepsiCo-CEO Ramon Laguarta in der Pressemitteilung zitiert. "Die Zusammenarbeit mit Salesforce ist ein weiterer Schritt hin zu einem vernetzteren und anpassungsfähigeren PepsiCo - der Einsatz von KI ermöglicht intelligentere und schnellere Entscheidungen, fördert Innovationen und nachhaltiges Wachstum", so Laguarta weiter.

