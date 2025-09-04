DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen starten. Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise etwas höher.

Der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso fester. Der DAX dürfte am Donnerstag mit einem leichten Plus in den Handel starten, allerdings ohne größere Fortschritte in Richtung der Marke von 24.000 Punkten. Nach der Stabilisierung am Vortag nehmen Anleger vor den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten eine abwartende Haltung ein. Der Broker IG berechnete den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra 0,15 Prozent höher bei 23.630 Zählern. Die internationalen Vorgaben fallen gemischt aus: In den USA zeigten sich am Vorabend vor allem die Technologiewerte erholt. Die Commerzbank erkennt Hinweise auf eine allmähliche Abkühlung des US-Arbeitsmarkts. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister dürften sich Marktteilnehmer in ihrer Erwartung bestärkt fühlen, dass die US-Notenbank Fed bald mit Zinssenkungen beginnt. Belastend wirkte jedoch der enttäuschende Ausblick des Softwarekonzerns Salesforce nach Börsenschluss, der auch auf das Dax-Schwergewicht SAP durchschlagen könnte. Im Fokus steht hierzulande zudem die anstehende Veränderung in der Zusammensetzung des DAX: Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius (Vorzugsaktien) scheiden bald aus, während Scout24 und der Maschinenbauer GEA in den Index aufgenommen werden.





Für die europäischen Aktienmärkte wird am Donnerstag ein kaum veränderter Handelsauftakt erwartet. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich zeitweise nahe der Nulllinie. Weder die uneinheitlichen Vorgaben aus Asien noch die stabile Entwicklung von Dollar und Anleihen liefern am Morgen klare Impulse. An der Wall Street blieb am Mittwoch das erhoffte "Buy-the-Dip"-Verhalten weitgehend aus. Ein Marktteilnehmer warnt gemäß Dow Jones Newswires vor einer trügerischen Ruhe: "Trotz der kleinen Gegenbewegung bei den Langläufern ist in der Haushaltskrise Frankreichs keine Entspannung in Sicht", sagte er. Zudem sei die Pipeline für Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen prall gefüllt, was eher einen Test der Marktaufnahmefähigkeit bedeute als eine Rückkehr zum früheren Gleichgewicht. Neue Impulse könnten im Tagesverlauf aus den USA kommen: Auf dem Kalender stehen der ADP-Arbeitsmarktbericht sowie die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen. Außerdem werden der Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.





Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit uneinheitlicher Tendenz. Der Dow Jones stieg anfänglich minimal höher in den Tag ein, fiel anschließend jedoch ins Minus und ging 0,06 Prozent tiefer bei 45.270,89 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete klar stärker in den Handel und verblieb auch weiterhin im Plus, wo er sich 1,02 Prozent höher bei 21.497,73 Zählern aus der Sitzung verabschiedete. Angetrieben von Kursgewinnen bei den Tech-Giganten Alphabet und Apple erholte sich die US-Technologiebörse NASDAQ am Mittwoch. Allzu große Euphorie wurde jedoch durch anhaltend hohe Anleiherenditen gebremst. Im Zuge der weltweiten Verluste bei langfristigen Anleihen liegt die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen mittlerweile nur noch knapp unter der viel beachteten 5-Prozent-Marke. Diese als vergleichsweise sichere Anlagen geltenden festverzinslichen Wertpapiere geraten unter Druck - ausgelöst durch anhaltende Unsicherheit über die Inflation sowie die fiskalpolitische Disziplin der größten Volkswirtschaft der Welt. Die daraus resultierenden steigenden Renditen machen riskantere Anlageklassen wie Aktien tendenziell weniger attraktiv.




