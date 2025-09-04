DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 ±-0,0%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.976 -0,9%Euro1,1662 ±-0,0%Öl67,14 -0,4%Gold3.533 -0,8%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an-- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Broadcom-Bilanz voraus
Goldpreis: Gewinnmitnahmen vor US-Arbeitsmarktdaten
aktualisiert 04.09.25 08:18 Uhr

Infineon-Aktie unter Druck. Europaweite Indexanpassungen. Jefferies-Studie bremst Redcare- und DocMorris-Aktien. Aktien von JOST Werke fallen nach Platzierung. Veränderungen im Management bei Unilever angekündigt. Großaktionäre stoßen ihre TeamViewer Anteile ab. Sanofi-Ekzem-Therapie punktet in Phase 3.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise etwas höher.
Der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso fester.

Der DAX dürfte am Donnerstag mit einem leichten Plus in den Handel starten, allerdings ohne größere Fortschritte in Richtung der Marke von 24.000 Punkten. Nach der Stabilisierung am Vortag nehmen Anleger vor den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten eine abwartende Haltung ein. Der Broker IG berechnete den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra 0,15 Prozent höher bei 23.630 Zählern.

Die internationalen Vorgaben fallen gemischt aus: In den USA zeigten sich am Vorabend vor allem die Technologiewerte erholt. Die Commerzbank erkennt Hinweise auf eine allmähliche Abkühlung des US-Arbeitsmarkts. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister dürften sich Marktteilnehmer in ihrer Erwartung bestärkt fühlen, dass die US-Notenbank Fed bald mit Zinssenkungen beginnt. Belastend wirkte jedoch der enttäuschende Ausblick des Softwarekonzerns Salesforce nach Börsenschluss, der auch auf das Dax-Schwergewicht SAP durchschlagen könnte.

Im Fokus steht hierzulande zudem die anstehende Veränderung in der Zusammensetzung des DAX: Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius (Vorzugsaktien) scheiden bald aus, während Scout24 und der Maschinenbauer GEA in den Index aufgenommen werden.

Top Themen

BYD-Aktie unter Druck: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten - Rekordexpansion beendet?
BYDUS-ZölleC3.aiHPEFigmaTeamViewerSalesforce

News-Ticker

Börsenchronik

