DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Infineon-Aktie unter Druck. Europaweite Indexanpassungen. Jefferies-Studie bremst Redcare- und DocMorris-Aktien. Aktien von JOST Werke fallen nach Platzierung. Veränderungen im Management bei Unilever angekündigt. Großaktionäre stoßen ihre TeamViewer Anteile ab. Sanofi-Ekzem-Therapie punktet in Phase 3.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen starten.
Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise etwas höher.
Der TecDAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso fester.
Der DAX dürfte am Donnerstag mit einem leichten Plus in den Handel starten, allerdings ohne größere Fortschritte in Richtung der Marke von 24.000 Punkten. Nach der Stabilisierung am Vortag nehmen Anleger vor den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten eine abwartende Haltung ein. Der Broker IG berechnete den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra 0,15 Prozent höher bei 23.630 Zählern.
Die internationalen Vorgaben fallen gemischt aus: In den USA zeigten sich am Vorabend vor allem die Technologiewerte erholt. Die Commerzbank erkennt Hinweise auf eine allmähliche Abkühlung des US-Arbeitsmarkts. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister dürften sich Marktteilnehmer in ihrer Erwartung bestärkt fühlen, dass die US-Notenbank Fed bald mit Zinssenkungen beginnt. Belastend wirkte jedoch der enttäuschende Ausblick des Softwarekonzerns Salesforce nach Börsenschluss, der auch auf das Dax-Schwergewicht SAP durchschlagen könnte.
Im Fokus steht hierzulande zudem die anstehende Veränderung in der Zusammensetzung des DAX: Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius (Vorzugsaktien) scheiden bald aus, während Scout24 und der Maschinenbauer GEA in den Index aufgenommen werden.
Für die europäischen Aktienmärkte wird am Donnerstag ein kaum veränderter Handelsauftakt erwartet.
Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich zeitweise nahe der Nulllinie.
Weder die uneinheitlichen Vorgaben aus Asien noch die stabile Entwicklung von Dollar und Anleihen liefern am Morgen klare Impulse. An der Wall Street blieb am Mittwoch das erhoffte "Buy-the-Dip"-Verhalten weitgehend aus. Ein Marktteilnehmer warnt gemäß Dow Jones Newswires vor einer trügerischen Ruhe: "Trotz der kleinen Gegenbewegung bei den Langläufern ist in der Haushaltskrise Frankreichs keine Entspannung in Sicht", sagte er. Zudem sei die Pipeline für Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen prall gefüllt, was eher einen Test der Marktaufnahmefähigkeit bedeute als eine Rückkehr zum früheren Gleichgewicht.
Neue Impulse könnten im Tagesverlauf aus den USA kommen: Auf dem Kalender stehen der ADP-Arbeitsmarktbericht sowie die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen. Außerdem werden der Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.
Die US-Börsen notierten am Mittwoch mit uneinheitlicher Tendenz.
Der Dow Jones stieg anfänglich minimal höher in den Tag ein, fiel anschließend jedoch ins Minus und ging 0,06 Prozent tiefer bei 45.270,89 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete klar stärker in den Handel und verblieb auch weiterhin im Plus, wo er sich 1,02 Prozent höher bei 21.497,73 Zählern aus der Sitzung verabschiedete.
Angetrieben von Kursgewinnen bei den Tech-Giganten Alphabet und Apple erholte sich die US-Technologiebörse NASDAQ am Mittwoch. Allzu große Euphorie wurde jedoch durch anhaltend hohe Anleiherenditen gebremst. Im Zuge der weltweiten Verluste bei langfristigen Anleihen liegt die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen mittlerweile nur noch knapp unter der viel beachteten 5-Prozent-Marke. Diese als vergleichsweise sichere Anlagen geltenden festverzinslichen Wertpapiere geraten unter Druck - ausgelöst durch anhaltende Unsicherheit über die Inflation sowie die fiskalpolitische Disziplin der größten Volkswirtschaft der Welt. Die daraus resultierenden steigenden Renditen machen riskantere Anlageklassen wie Aktien tendenziell weniger attraktiv.
Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Donnerstag in verschiedene Richtungen.
In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem kräftigen Plus von 1,50 Prozent bei 42.570,09 Punkten.
Daneben verliert der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland deutliche 1,97 Prozent auf 3.738,32 Zähler.
In Hongkong geht es ebenso für den Hang Seng zeitweise um 1,21 Prozent nach unten auf 25.037,73 Stellen.
Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen. Die positiven Vorgaben aus den USA treten dabei in den Hintergrund. Grundsätzlich äußern sich Strategen zu den Börsen in Asien gemäß Dow Jones Newswires zuversichtlich. So verweist die HSBC darauf, dass die jüngsten Einkaufsmanagerindizes eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber den Trump-Zöllen erkennen ließen. Besonders sichtbar werde dies in den Auftragseingängen beim Export aus Ländern wie Japan, Südkorea oder Taiwan, während die Effekte in Südostasien insgesamt noch ausgeprägter seien.
Sehr schwach zeigen sich die Börsen in China. Verunsicherung löst laut Beobachtern vor allem die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Trump-Zölle aus. Hinzu kommt eine vorsichtige Stimmung wegen des stark gestiegenen heimischen Aktienmarkts. Analysten verweisen darauf, dass die chinesische Regierung Maßnahmen erwägen könnte, um die Rally und spekulative Exzesse einzudämmen. Bloomberg berichtete unter Berufung auf Kreise, dass entsprechende Schritte zur Abkühlung geplant seien. Dazu bremsen Berichte über eine gesenkte Prognose des Autoriesen BYD.
