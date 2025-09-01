Volatilität

Die Palantir-Aktie erlebte eine beeindruckende Kursrally seit Jahresbeginn, musste zuletzt jedoch einen deutlichen Rücksetzer verkraften. So könnte es nun weiter gehen.

• Palantir-Aktie nach starkem Jahresplus unter Druck

• Technische Stärke stützt den Kurs

• Analysten sind gemischter Meinung



Die Palantir-Aktie verzeichnete seit Jahresbeginn einen beeindruckenden Kurszuwachs von rund 107 Prozent - damit stieg sie zur Spitzenaktie im S&P 500 auf. In den vergangenen Wochen kam es jedoch zu einer sichtbaren Korrektur: Der Kurs fiel innerhalb eines Monats um fast 2,5 Prozent auf zuletzt 156,71 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 29. August 2025). Und auch im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag geht es bergab: Zeitweise verliert das Papier 1,46 Prozent auf 154,42 US-Dollar. Auffällig dabei ist, dass es keine neuen Unternehmensmeldungen gab. Die Kursentwicklung wurde hauptsächlich von der allgemeinen Marktstimmung getrieben.

Hohe Bewertung - Technische Stärke stützt Palantir-Aktie

Die Unternehmensbewertung bleibt auf einem sehr hohen Niveau: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei über 520, was Palantir auf fundamentaler Basis als teuer erscheinen lässt. Dennoch konnte die Aktie laut boerse-express wichtige technische Widerstände überwinden: Sowohl der 100- als auch der 200-Tage-Durchschnitt notieren unter dem aktuellen Kursniveau, was den langfristigen Aufwärtstrend untermauert. Technische Analysten seien grundsätzlich positiv gestimmt, auch wenn sie leichte Einschränkungen sehen. Piper Sandler hält laut Yahoo Finance zudem an einem Kursziel von 170 US-Dollar fest und bewertet Palantir als einen der profitabelsten Player im stark expandierenden KI-Markt. Das Allzeithoch von 190 US-Dollar ist aktuell noch deutlich entfernt, aber nach unten zeigt die Aktie gemäß boerse-express eine stabile Tendenz: Rücksetzer wurden zuletzt immer wieder zeitnah aufgefangen, sodass sich eine robuste Unterstützungszone ausgebildet hat.

Analystenmeinungen gemischt

Nichtsdestotrotz variieren die Kursziele bei TipRanks stark: Einige Experten erwarten einen Wert von 45 US-Dollar, während andere bis zu 200 US-Dollar prognostizieren. Einige Analysten warnen zudem vor einer möglichen Marktblase im Bereich der künstlichen Intelligenz, die zu erhöhter Kursvolatilität führen könnte. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 154,47 US-Dollar und damit etwa 1,43 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs von 156,71 US-Dollar. Von den Analysten empfehlen vier den Kauf der Aktie, 13 raten zum Halten, und zwei geben eine Verkaufsempfehlung. Wie sich die Aktie des KI-Riesen weiterentwickeln wird, bleibt daher letztlich abzuwarten.

