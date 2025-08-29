Tesla-Aktie verliert: E-Autobauer will eigene Umweltbilanz verbessern
Der US-Elektroautobauer Tesla ist in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin mit dem europäischen Umweltsiegel EMAS ausgezeichnet worden und verpflichtet sich zu weiteren Umweltzielen.
Werte in diesem Artikel
"Photovoltaik werden wir zukünftig weiter vorantreiben", sagte Werksleiter André Thierig. Er nannte auch das Einsparen von Wasser als Beispiel. Zudem seien bisher als Ausgleichsmaßnahme mehr als zwei Millionen Bäume aufgeforstet worden, die Aufforstung solle weitergehen. Die Bürgerinitiative Grünheide begrüßt die Aktionen, zeigt sich aber unter dem Strich skeptisch.
Tesla will mehr Strom selbst herstellen
Tesla will den Ausstoß klimaschädlicher Gase in Grünheide in Brandenburg senken, Energie sparen und mehr Solarenergie erzeugen. Das geht aus dem Umweltbericht hervor, den das Unternehmen für die Zertifizierung erstellt hat. Die Menge an Photovoltaik-Solarmodulen soll in diesem Jahr um 5 auf 15 Megawattpeak (maximale Leistung) steigen. Die Gigafactory Berlin-Brandenburg, einzige Autofabrik von Firmenchef Elon Musk in Europa, öffnete 2022. Dort arbeiten laut Unternehmen rund 11.000 Beschäftigte, die 5.000 Autos pro Woche - rund 250.000 Autos im Jahr - herstellen.
Energieverbrauch soll sinken
Der direkte Energieverbrauch habe 2024 bei knapp 419.503 Megawattstunden gelegen, heißt es im Bericht. Davon machte Strom mit rund 234.603 Megawattstunden den Großteil aus, gefolgt von Erdgas mit 172.539, Diesel mit rund 12.355 sowie Propan mit 6 Megawattstunden. Tesla will Erdgas durch Senkung von Prozessheizungswasser über Abwärme einsparen. Der Ausstoß an Treibhausgasen lag bei rund 39.667 Tonnen CO2 (Kohlendioxid).
Im vergangenen Jahr verbrauchte Tesla 456.953 Kubikmeter Wasser. Der Wasserverbrauch inklusive Sanitärwasser liege bei 2,16 Kubikmeter pro produziertes Fahrzeug, das sei deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,50 Kubikmetern pro Fahrzeug. Für das Prozess-Abwasser soll in diesem Jahr eine Recyclingquote von 90 Prozent erreicht werden - inzwischen sind laut Tesla schon 100 Prozent erreicht.
Siegel soll Umweltleistung dokumentieren
Tesla erhielt das EMAS-Siegel (Eco-Management and Audit Scheme), ein langfristiges Umweltmanagementsystem, bei dem es auf Einhaltung von Rechtsvorschriften und Verbesserung der Umweltleistung ankommt. In einem Umweltbericht dokumentiert Tesla den Verbrauch von Ressourcen und Emissionen, setzt sich Ziele und will die Transparenz stärken. "Wir sind ein Unternehmen, was sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat", sagte Thierig. Das bestätige die Zertifizierung. "Wir bekräftigen damit zudem unser Engagement, den ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu verringern."
Bürgerinitiative fürchtet weniger Kontrolle
Der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg - die Bürgerinitiative gegen Tesla - zeigt sich skeptisch. Alle Bemühungen zur Senkung der Umweltbelastung seien zwar positiv, sagte Sprecher Steffen Schorcht der Deutschen Presse-Agentur. Er befürchte aber eine schlechtere Kontrolle. "Jetzt ist das Zertifikat da." Das Siegel sei "Greenwashing", um sich umweltfreundlicher darzustellen. Die Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) hat ähnliche Bedenken: "Eine Zertifizierung, ursprünglich gedacht gegen Greenwashing, wird bei Tesla nun die ohnehin schon schwache behördliche Kontrolle noch mehr aufweichen."
Brandenburgs Umweltministerin Hanka Mittelstädt (SPD) sieht Tesla als Vorbild: "Das ist alles öffentlich und damit schafft man auch ein Stück weit Vertrauen." Sie nannte Tesla einen Leuchtturm. "Das kann auch durchaus ein Ansporn sein." Mehr als 40 Unternehmen in Brandenburg hätten das EMAS-Zertifikat.
Am Dienstag fallen Tesla-Papiere im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 0,60 Prozent zurück auf 331,82 US-Dollar.
/vr/DP/mis
GRÜNHEIDE (dpa-AFX)
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Tesla News
Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen