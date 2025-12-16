DAX24.076 -0,6%Est505.723 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 +2,5%Nas23.125 +0,3%Bitcoin73.976 +0,7%Euro1,1797 +0,4%Öl59,10 -2,1%Gold4.328 +0,5%
S&P Global: Wachstum der US-Wirtschaft im Dezember verlangsamt

16.12.25 15:53 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember langsamer gewachsen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,0 von 54,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 51,8 von 52,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 52,9 von 54,1 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,0 gelautet.

"Obwohl die Umfragedaten auf ein annualisiertes BIP-Wachstum von rund 2,5 Prozent im vierten Quartal hindeuten, hat sich das Wachstum nun zwei Monate in Folge verlangsamt. Angesichts des besonders stark nachlassenden Umsatzwachstums im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts dürfte sich die Wirtschaftsaktivität auf dem Weg ins Jahr 2026 weiter abschwächen", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 09:54 ET (14:54 GMT)