Halbjahreszahlen vorgelegt

BYD-Aktie im Fokus: Halbjahresgewinn des Tesla-Rivalen wächst

29.08.25 13:46 Uhr

Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Konkurrent BYD hat am Freitag seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das erste Halbjahr präsentiert.

Wer­bung

Der Gewinn von BYD ist in der ersten Jahreshälfte 2025 gestiegen. Das EPS bezifferte der Tesla-Konkurrent im Berichtszeitraum auf 1,71 RMB je Aktie, nach einem Gewinn von 1,56 RMB je Aktie im Vorjahreszeitraum. Wer­bung Wer­bung Umsatzseitig stand bei dem chinesischen Autokonzern im ersten Halbjahr ein Wert von 371,28 Milliarden RMB in den Büchern. Das waren 23,3 Prozent mehr als im Vorjahr, als BYD noch 301,127 Milliarden RMB umgesetzt hatte. Der Handel in Hongkong war am Freitag zum Zeitpunkt der Zahlenvorlage bereits beendet. Geschlossen hatte die BYD-Aktie zuvor an der Börse in Hongkong um 2,14 Prozent höher bei 114,40 HKD. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com