Inflationsdaten im Blick: DAX knapp tiefer -- BYD steigert Halbjahresgewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Halbjahreszahlen vorgelegt

BYD-Aktie im Fokus: Halbjahresgewinn des Tesla-Rivalen wächst

29.08.25 13:46 Uhr
BYD-Aktie im Fokus: Rivale von NASDAQ-Aktie Tesla legt im Halbjahr bei Gewinn und Umsatz zu | finanzen.net

Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Konkurrent BYD hat am Freitag seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das erste Halbjahr präsentiert.

Der Gewinn von BYD ist in der ersten Jahreshälfte 2025 gestiegen. Das EPS bezifferte der Tesla-Konkurrent im Berichtszeitraum auf 1,71 RMB je Aktie, nach einem Gewinn von 1,56 RMB je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Wer­bung

Umsatzseitig stand bei dem chinesischen Autokonzern im ersten Halbjahr ein Wert von 371,28 Milliarden RMB in den Büchern. Das waren 23,3 Prozent mehr als im Vorjahr, als BYD noch 301,127 Milliarden RMB umgesetzt hatte.

Der Handel in Hongkong war am Freitag zum Zeitpunkt der Zahlenvorlage bereits beendet. Geschlossen hatte die BYD-Aktie zuvor an der Börse in Hongkong um 2,14 Prozent höher bei 114,40 HKD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

