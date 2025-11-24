Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 410,37 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 410,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 411,27 USD. Bei 402,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 3.627.589 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 214,25 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 47,79 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,50 USD aus.

Am 22.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 28,10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 25,18 Mrd. USD umgesetzt.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

