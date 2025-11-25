Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 416,16 USD.

Die Tesla-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 416,16 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 405,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 414,59 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.404.463 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 488,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 214,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,50 USD.

Tesla gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

