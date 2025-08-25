Wallet-Analyse

Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX

26.08.25 03:20 Uhr

Neben Tesla hält auch SpaceX beträchtliche Mengen an Bitcoin. Jüngste Daten offenbaren, dass das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk mehr tausende BTC verwaltet.

• SpaceX verwaltet laut Arkham Intelligence rund 8.285 Bitcoin

• Wert des BTC-Bestands steigt zwischenzeitlich auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar

• Auffällige Transaktion über 1.308 BTC sorgte für Rätselraten, Coins aber weiter bei SpaceX

SpaceX mit Bitcoin-Beständen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar Die Raumfahrtfirma SpaceX ist längst nicht mehr nur für Raketenstarts und Satelliten bekannt. Auch in der Kryptoszene spielt das Unternehmen inzwischen eine feste Rolle. Nach Angaben der Analyseplattform Arkham Intelligence besitzt SpaceX aktuell rund 8.285 Bitcoin. Beim Erreichen des Allzeithochs der Kryptowährung entsprach das zwischenzeitlich einem Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Dabei stammen die Bestände laut AInvest aus Käufen, die zwischen Ende 2020 und Mitte 2022 getätigt wurden. Seitdem wurde das Portfolio jedoch offenbar nicht mehr erweitert.

Spekulation um Bitcoin-Transfer

Im Juli 2025 rückte SpaceX allerdings erneut in den Fokus von Beobachtern des Kryptomarkts. Grund war eine große Bewegung auf einer bekannten Wallet-Adresse des Unternehmens. Nach mehr als drei Jahren ohne Aktivität wurden plötzlich 1.308 Bitcoin im Wert von rund 150 Millionen US-Dollar verschoben. CoinDesk meldete, dass der sichtbare Bitcoin-Bestand von SpaceX dadurch zunächst auf 6.977 BTC zurückging. Dieser Vorgang ließ die Vermutung aufkommen, dass SpaceX womöglich einen Teil seiner Reserven verkauft haben könnte.

Arkham klärt auf: Coins weiter bei SpaceX

Kurze Zeit später folgte aber die Auflösung: Wie Blocktrainer unter Berufung auf Arkham Intelligence berichtete, wurde die Empfängeradresse als Konto von Coinbase Prime identifiziert. SpaceX hat die Coins demnach nicht veräußert, sondern lediglich in die Verwahrung des Dienstleisters übertragen. Ein kleiner Testbetrag, der vor der Transaktion von Coinbase Prime an die ursprüngliche Wallet überwiesen wurde, gilt als zusätzlicher Hinweis auf diesen Vorgang. Arkham zufolge hält SpaceX weiterhin die gesamten 8.285 Bitcoin.

Musk-Unternehmen setzen auf Bitcoin

Auch Musks Elektroautobauer Tesla ist seit Jahren in Bitcoin investiert. Daten von Arkham Intelligence offenbaren einen beträchtlichen Bestand von etwa 11.509 BTC. Das entspricht beim aktuellen Bitcoin-Kurs von etwa 110.662 US-Dollar einem Gegenwert von rund 1,27 Milliarden US-Dollar (Stand: 25. August 2025). Tesla hatte seine erste große Krypto-Investition bereits Anfang 2021 getätigt und seitdem einen Teil der Position beibehalten. Gemeinsam halten die Musk-Firmen Tesla und SpaceX knapp 20.000 Bitcoin. Das unterstreicht den Stellenwert, den die Kryptowährung für die Unternehmensstrategie des Tesla- und SpaceX-Chefs mittlerweile hat.

Redaktion finanzen.net