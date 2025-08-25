DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,86 -3,9%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.242 -0,7%Euro1,1642 +0,2%Öl68,45 -0,4%Gold3.374 +0,2%
Krypto-Märkte im Umbruch

Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert

26.08.25 03:02 Uhr
Der aktuelle Krypto-Zyklus unterscheidet sich fundamental von den Boomjahren 2020 und 2021. Während Bitcoin seine Stärke ausbaut, geraten zahlreiche Altcoins massiv unter Druck. Für Anleger bedeutet das: Wer die neuen Marktbedingungen ignoriert, zahlt einen hohen Preis.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.241,4159 CHF -596,8932 CHF -0,67%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.242,4952 EUR -623,1460 EUR -0,66%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.702,9290 USD -473,8720 USD -0,43%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.529,9703 CHF -1,0360 CHF -0,03%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.770,0348 EUR -0,5364 EUR -0,01%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.388,5071 USD 9,3718 USD 0,21%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
151,1246 CHF 0,1520 CHF 0,10%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
161,4022 EUR 0,1867 EUR 0,12%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
187,8801 USD 0,6447 USD 0,34%
Charts|News

• Nur wenige Coins treiben die Kurse, Krypto-Marktbreite schrumpft
• Institutionelle Investoren dominieren den Markt
Bitcoin etabliert sich als Basisinvestment

Ein Zyklus mit völlig anderen Vorzeichen

In der großen Hausse 2020/21 stiegen nahezu alle Kryptowährungen im Gleichschritt. Wie Yahoo Finance berichtet, fühlten sich damals viele Anleger "wie ein Genie". Günstige Geldpolitik, niedrige Zinsen und massive Liquidität trieben selbst kleine Projekte nach oben. Wallstreet Online zufolge ist die Lage heute genau umgekehrt: Hohe Zinsen und weniger Kapitalzuflüsse erschweren spekulativen Coins das Überleben. Kursgewinne konzentrieren sich vermehrt auf wenige etablierte Projekte.

Der Krypto-Markt wird selektiver

Besonders deutlich wird das am Advanced Decline Index (ADI). Dieser misst, wie viele Coins zulegen und wie viele verlieren. Benzinga zufolge sinkt der Index seit dem Bullenmarkt 2021 kontinuierlich. Während im vergangenen Zyklus breite Marktteilnahme für steigende Kurse sorgte, treiben heute nur noch wenige Schwergewichte den Markt. Cryptoslate sieht darin ein typisches Muster für späte Zyklen, in denen Risiken zunehmen und Übertreibungen schneller korrigiert werden.

Bitcoin behauptet seine Dominanz

Obwohl Ethereum zuletzt an Momentum gewann, hat Bitcoin alte Allzeithochs hinter sich gelassen. Die neugewonnene Stabilität geht DasInvestment zufolge auf das wachsende Interesse institutioneller Anleger zurück. Im Vergleich zu früheren Phasen hat sich die Marktdominanz von privaten hin zu institutionellen Akteuren verschoben. Auch deshalb spricht Wallstreet Online inzwischen von einer "Blue-Chip-Dominanz", die den aktuellen Zyklus prägt.

Altcoins unter Druck

Altcoins sind vor allem deshalb so beliebt, weil es in der Vergangenheit immer wieder zu kurzen Hypes kam, wie etwa bei Solana 2023. Business Insider zufolge flossen die Gelder aus diesen Projekten jedoch rasch zurück zu Bitcoin und Ethereum. Altcoins profitieren vor allem dann, wenn der Bitcoin schwächelt. Da dieser zuletzt jedoch ein neues Allzeithoch erreicht hat, bleibt der Spielraum für viele kleinere Projekte begrenzt.

Was Anleger jetzt wissen müssen

Die Lektionen aus diesem Zyklus sind eindeutig: Der Kryptomarkt ist reifer, breite Rallys wie 2020//21 sind nicht mehr selbstverständlich. Altcoins mögen aufgrund möglicher kurzfristiger Gewinne verlockend sein, verlieren langfristig aber an Boden. Anleger sollten deshalb weniger der Gier nach schnellen Gewinnen folgen und stattdessen mehr auf Qualität setzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com