Wiener Börse passt ATX an: STRABAG und PORR steigen auf
Im Zuge der halbjährliche Überprüfung der österreichischen Indizes hat das Indexkomitee eine Änderung der Zusammensetzung des Leitindex ATX beschlossen.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien von STRABAG und PORR werden in den 20 Werte umfassenden Index aufgenommen, Platz machen müssen dafür Telekom Austria und Mayr-Melnhof Karton. Die Änderungen werden per 22. September wirksam, wie die Wiener Börse mitteilte.
