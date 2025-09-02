Deutsche-Bank-Aktie: CEO warnt - Deutschland muss Investorenpotenzial realisieren
Internationale Investoren warten laut Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing auf Bewegung in Deutschland.
Werte in diesem Artikel
"Internationale Investoren sehen unser Potenzial", sagte er beim Handelsblatt Banken-Gipfel in Frankfurt laut Redemanuskript. "Im ersten Halbjahr hat sich ihre Einschätzung Deutschlands so stark geändert wie selten zuvor", fügte er hinzu. "Aber ich spüre zunehmend auch ihre Ungeduld. Sie warten darauf, dass Deutschland die PS der Fiskalpakete tatsächlich auf die Straße bringt."
Allerdings warteten Investoren nicht ewig. "Dafür ist der Wettbewerb um Kapital zu intensiv, die Alternativen zu zahlreich."
Zudem mahnte Sewing strukturelle Reformen in Deutschland wie Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungen, niedrigere Energiepreise, eine Reform der Sozialsysteme und mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt an. Deutschland brauche "dringend den angekündigten 'Herbst der Reformen' - und zwar so, dass er diesen Namen auch wirklich verdient".
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Bank News
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.2024
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen