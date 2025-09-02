DAX23.621 +0,6%ESt505.337 +0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,3%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.232 -0,4%Euro1,1657 +0,1%Öl69,04 ±-0,0%Gold3.541 +0,2%
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie etwas tiefer: Pierre Kröning wird neuer CIO Beiersdorf-Aktie etwas tiefer: Pierre Kröning wird neuer CIO
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Übernahmepläne

Deutsche Bank-Aktie in Rot: Übernahmen aktuell kein Thema

03.09.25 10:37 Uhr
Deutsche Bank-Aktie verliert: Keine Übernahmen geplant - Deutsche Bank hält sich zurück | finanzen.net

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will trotz seines Rufs nach Zusammenschlüssen in Europas Bankenmarkt von eigenen Übernahmen derzeit nichts wissen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,31 EUR -0,12 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,52 EUR -0,23 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
65,78 EUR -0,47 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"In dem Moment, wo ich eine Chance habe, noch selbst aus meiner eigenen Kraft noch deutlich besser zu werden, dann will ich mich damit sozusagen nicht aufhalten", sagte der Manager am Mittwoch auf dem "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt. "Deshalb ist das derzeit kein Thema."

Zwar brauche es tatsächlich eine Konsolidierung in der Branche. Allerdings müsse sich jeder Zusammenschluss wirtschaftlich rechnen, sagte der Manager. "Ich kann jedem nur raten, sich nicht von den Powerpoints der Berater blenden zu lassen." Bei Übernahmen dürfe nicht nur um Größe gehen.

Seit rund einem Jahr buhlt das italienische Geldhaus UniCredit um die Frankfurter Commerzbank, die zweitgrößte deutsche Privatbank. Im Jahr 2019 hatte die Deutsche Bank selbst einen Zusammenschluss mit ihrer heimischen Konkurrentin geprüft, sich letztlich aber dagegen entschieden.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent im Minus bei 29,51 Euro.

/stw/ben/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, D K Grove / Shutterstock.com

