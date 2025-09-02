Deutsche Bank-Aktie in Rot: Übernahmen aktuell kein Thema
Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will trotz seines Rufs nach Zusammenschlüssen in Europas Bankenmarkt von eigenen Übernahmen derzeit nichts wissen.
Werte in diesem Artikel
"In dem Moment, wo ich eine Chance habe, noch selbst aus meiner eigenen Kraft noch deutlich besser zu werden, dann will ich mich damit sozusagen nicht aufhalten", sagte der Manager am Mittwoch auf dem "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt. "Deshalb ist das derzeit kein Thema."
Zwar brauche es tatsächlich eine Konsolidierung in der Branche. Allerdings müsse sich jeder Zusammenschluss wirtschaftlich rechnen, sagte der Manager. "Ich kann jedem nur raten, sich nicht von den Powerpoints der Berater blenden zu lassen." Bei Übernahmen dürfe nicht nur um Größe gehen.
Seit rund einem Jahr buhlt das italienische Geldhaus UniCredit um die Frankfurter Commerzbank, die zweitgrößte deutsche Privatbank. Im Jahr 2019 hatte die Deutsche Bank selbst einen Zusammenschluss mit ihrer heimischen Konkurrentin geprüft, sich letztlich aber dagegen entschieden.
Die Deutsche Bank-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent im Minus bei 29,51 Euro.
/stw/ben/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Commerzbank News
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, D K Grove / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen