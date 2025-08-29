DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.002 -1,2%Nas21.037 -2,0%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl69,08 +1,4%Gold3.517 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 23.500 Punkte-Marke -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor
Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt Warum der Eurokurs zum US-Dollar nachgibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz präsentiert

NIO-Aktie im Plus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen

02.09.25 17:26 Uhr
NYSE-Aktie NIO gefragt: NIO macht in Q2 weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen | finanzen.net

Vor US-Börsenstart wurde es für NIO-Anleger spannend: Der E-Autokonzern hat seine Bücher für das vergangene Quartal geöffnet. So reagiert die Börse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,53 EUR -0,10 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
281,15 EUR -4,00 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NIO hat vor dem Handelsstart an der Wall Street die Bilanz für das zweite Quartal 2025 präsentiert. Demnach stand im vergangenen Jahresviertel ein EPS in Höhe von -1,85 CNY in den Büchern. Experten waren von einem Verlust von 2,217 CNY je Aktie nach -2,5 CNY im Vorjahr ausgegangen.

Wer­bung

Beim Umsatz meldete der Tesla-Rivale eine Steigerung von 17,446 Milliarden CNY im Vorjahresquartal auf 19,008 Milliarden CNY im abgelaufenen Quartal. Hier hatten Experten einen Anstieg auf 19,619 Milliarden CNY prognostiziert.

Die an der NYSE notierte NIO-Aktie zeigt sich zeitweise 0,46 Prozent höher bei 6,41 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen