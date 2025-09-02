DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +4,0%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.454 -0,1%Euro1,1625 -0,1%Öl68,91 -0,2%Gold3.532 -0,1%
Bilanz voraus

Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

03.09.25 06:01 Uhr
NYSE-Aktie Salesforce legt Zahlen vor: Das erwarten Analysten | finanzen.net

Salesforce legt am Mittwochabend nach Handelsschluss in den USA seine Zahlen vor - das erwarten Analysten.

Salesforce wird am 03.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 44 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,78 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie eingenommen.

42 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,33 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Salesforce für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,14 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 51 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,36 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 51 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,19 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen