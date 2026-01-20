DAX24.677 -1,1%Est505.871 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.564 -2,4%Euro1,1720 +0,6%Öl63,52 -1,0%Gold4.730 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell UBS AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Sell
DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Arbeitgeberpräsident: Bundesregierung muss liefern

20.01.26 08:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert die Bundesregierung zu umfassenden Reformen auf. "Die Bundesregierung muss jetzt liefern", sagte Dulger am Montagabend vor Journalisten in Berlin. Wenn die Koalition ihre Mehrheit im Bundestag nicht nutze, sei dies schon "hart an der Grenze zur Verantwortungslosigkeit". Der Koalitionsvertrag reiche nicht aus für das, was nun getan werden müsse.

Wer­bung

Deutschland schrammte 2025 nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei. Für das vergangene Jahr errechnete das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. 2026 dürften staatliche Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung für Auftrieb sorgen. Einen spürbaren Aufschwung erwarten viele Ökonomen aber nicht.

Dulger forderte einen Rückbau von Bürokratie, mehr Netto vom Brutto für Arbeitnehmer, eine bessere Bildungspolitik sowie Reformen des Sozialstaats. Er sprach sich dafür aus, die telefonische Krankschreibung wieder abzuschaffen und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall neu zu regeln. Pläne der SPD zur Reform der Erbschaftsteuer wies er zurück. Er frage sich, ob die SPD verstanden habe, wie dramatisch die wirtschaftliche Lage sei. Wirtschaftsverbände hatten der SPD vorgeworfen, ihre Pläne würden die wirtschaftliche Substanz vieler Betriebe gefährden./hoe/DP/tih