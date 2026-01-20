DAX24.610 -1,4%Est505.857 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,24 +0,1%Gold4.724 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Salzgitter-Aktie dank Oddo BHF im Höhenflug Salzgitter-Aktie dank Oddo BHF im Höhenflug
Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Auftragspolster der deutschen Industrie wächst weiter

20.01.26 10:13 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - In der deutschen Industrie mehren sich die Hinweise auf ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ist das Auftragspolster auch dank Zuwächsen in der Autobranche den vierten Monat in Folge gewachsen. Der Auftragsbestand stieg im November um 5,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilt. Im Monatsvergleich wird ein Plus von 1,8 Prozent gemeldet.

Wer­bung

Der Anstieg sei wesentlich auf den sogenannten "Sonstigen Fahrzeugbau" zurückzuführen, zu dem auch Militärfahrzeuge zählen. Außerdem haben sich laut Bundesamt auch Anstiege in der Automobilindustrie und im Maschinenbau positiv auf das Gesamtergebnis ausgewirkt.

Mit dem Auftragspolster sind die Firmen für die kommenden Monate ausgelastet. Wie das Bundesamt weiter mitteilte, beträgt die sogenannte Reichweite des Auftragsbestands acht Monaten. Sie gibt an, wie lange die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge produzieren müssten, um vorhandene Aufträge abzuarbeiten.

Die Zahlen stützen die Hoffnung, dass die krisengeplagte deutsche Industrie vor einer Erholung steht. Laut jüngsten Daten war der Auftragseingang im November deutlich gestiegen, um 5,6 Prozent. Dabei hatte es überdurchschnittliche viele Großaufträge aus dem Inland gegeben. Ökonomen sprachen von positiven Signalen aus der deutschen Industrie und von Zeichen für eine mögliche Trendwende./jkr/jsl/jha/