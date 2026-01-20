DAX24.610 -1,4%Est505.857 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,24 +0,1%Gold4.724 +1,1%
EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im November stark

20.01.26 10:16 Uhr

DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im November stark gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt nur 9 (Vormonat: 27) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 24 (33) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf dem Vormonatsniveau von 235 Milliarden Euro stagnierten, aber die Importe auf 211 (203) Milliarden Euro anzogen.

Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 12 (13) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein Saldo von minus 12 (minus 3) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 15 (16) Milliarden Euro.

In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis November ein Überschuss von 263 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis November 2024 waren es 493 Milliarden Euro gewesen.

Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 93 (237) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 13 (Import: 131) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 189 (203) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 202 (72) Milliarden Euro.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 04:17 ET (09:17 GMT)