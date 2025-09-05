DAX23.746 +0,6%ESt505.334 +0,2%Top 10 Crypto15,65 -0,6%Dow45.180 -0,2%Nas21.568 +0,3%Bitcoin95.108 -0,7%Euro1,1654 -0,1%Öl66,72 -1,0%Gold3.551 -0,2%
Konjunkturdaten im Blick

Arbeitsmarkt-Daten: Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen

04.09.25 14:51 Uhr
Arbeitsmarkt unter Druck: Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen | finanzen.net

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 30. August zugelegt.

Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 8.000 auf 237.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 230.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert mit 229.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 2.500 auf 231.000.

In der Woche zum 23. August erhielten 1,94 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 4.000.

DJG/DJN/apo/uxd

DOW JONES

