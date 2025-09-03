DAX23.746 +0,6%ESt505.335 +0,2%Top 10 Crypto15,62 -0,8%Dow45.216 -0,1%Nas21.599 +0,5%Bitcoin95.108 -0,7%Euro1,1654 -0,1%Öl66,66 -1,1%Gold3.554 -0,2%
Trump-Beteiligung

Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag

04.09.25 14:10 Uhr
American Bitcoin-Aktie schießt beim Börsenstart an der NASDAQ hoch - jetzt kommt die erste Delle | finanzen.net

Nach einem überaus überzeugenden Börsengang steht die Aktie von American Bitcoin auch an ihrem zweiten Handelstag unter Beobachtung. So läuft der Handel am Donnerstag.

• American Bitcoin-Aktie steigt am ersten Handelstag an der NASDAQ um 16,52 Prozent
• Eric Trump hält ca. 7,5 Prozent der Anteile
• Ziel ist, führender Player im Bitcoin-Mining und als "Bitcoin-Proxy" für Anleger zu werden

16,52 Prozent auf 8,04 US-Dollar legte die Aktie von American Bitcoin am Tag ihres Börsengangs an der NASDAQ am Mittwoch zu. Die von der Trump-Familie unterstützte Firma zeigt sich am Donnerstag vorbörslich aber schwächer - es deutet sich ein Start mit einem Verlust von 2,36 Prozent auf 7,85 US-Dollar an.

Trump-Faktor treibt Anleger um

American Bitcoin entstand als Joint Venture zwischen Eric Trump, Donald Trump Jr. und dem etablierten Mining-Unternehmen Hut 8. Die Struktur des Deals sah vor, dass Hut 8 den Großteil seiner Mining-Hardware (ASICs) einbrachte und dafür rund 80 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft erhielt. Um den Börsengang zu beschleunigen, fusionierten die Beteiligten via Aktientausch mit Gryphon Digital Mining. Zusätzlich sammelte das Unternehmen durch eine private Aktienplatzierung 220 Millionen US-Dollar ein, um die Expansionsstrategie zu finanzieren.

Trumps Bitcoin-Vision trifft auf Börsenrealität

Eric Trump, der Bloomberg zufolge etwa 7,5 Prozent der Anteile an American Bitcoin hält, positioniert das Unternehmen klar als direkten Weg für Investoren, am Wertwachstum von Bitcoin zu partizipieren. In öffentlichen Statements bezeichnet Trump Bitcoin als "eines der größten Finanz-Assets, die je geschaffen wurden" und sieht die Firma als künftigen Branchenführer. Das Unternehmen besitzt bereits mehr als 2.000 öffentlich deklarierte Bitcoin und plant, diese Bestände kontinuierlich auszubauen.

Zukunftsstrategie zwischen Mining und Bitcoin-Holdings

CEO Asher Genoot verfolgt das ambitionierte Ziel, American Bitcoin zur weltweit führenden Mining- und Bitcoin-Beteiligungsgesellschaft auszubauen. Das Geschäftsmodell positioniert das Unternehmen als "Bitcoin-Proxy" - ein börsengehandeltes Vehikel mit Fokus auf Bitcoin-Bestände und Mining-Erträge. Währenddessen plant Hut 8, sich künftig auf Rechenzentren und KI-Infrastruktur zu spezialisieren. Die Unternehmensstrategie von American Bitcoin umfasst zudem eine aktive Risikosteuerung, die auf Erfahrungen aus früheren Turbulenzen am Kryptomarkt basiert.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Carlos Amarillo / Shutterstock.com

