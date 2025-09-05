DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,40 +0,4%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.205 -0,4%Euro1,1632 -0,1%Öl68,94 -0,2%Gold3.534 ±0,0%
Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Salesforce, Figma, HPE und C3.ai vor Bilanzen im Fokus

03.09.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien von Figma, Salesforce, Hewlett Packard Enterprise und C3.ai an der NYSE vor Zahlen im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit Gewinnen erwartet

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas höher.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem Minus von 1,00 Prozent bei 41.888,33 Punkten.

Daneben verliert der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,96 Prozent auf 3.820,98 Zähler.

In Hongkong geht es unterdessen für den Hang Seng um 0,40 Prozent nach unten auf 25.395,16 Stellen.

3. US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab

Die US-Regierung ist vor einem Gericht in Washington mit der Forderung nach einer Zerschlagung von Google gescheitert. Richter Amit Mehta beschloss, dass der Internet-Riese nicht gezwungen werden soll, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen.

4. Lufthansa-Aktie: Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor

Bei der Lufthansa machen sich die Piloten bereit für einen Streik. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die Verhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung für gescheitert erklärt und bereits beim Gewerkschaftsvorstand die Urabstimmung beantragt.

5. Bilanzen von Salesforce und C3.ai auf der Agenda

In den USA stehen nachbörslich die Quartalsbilanzen vom SAP-Rivalen Salesforce, Figma, Hewlett Packard Enterprise und KI-Konzern C3.ai an.

6. Holcim-Aktie: Indonesische Fischer ziehen vor Schweizer Gericht

Der milliardenschwere Schweizer Zementhersteller Holcim muss sich nach einer Klimaklage indonesischer Fischer in der Schweiz vor Gericht verantworten. Sie werfen Holcim mit Sitz im Kanton Zug vor, über den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase für den Klimawandel und damit den steigenden Meeresspiegel mitverantwortlich zu sein.

7. Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2

Die Allianz SE genießt bei Moody's eine gleichbleibende Bonität. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) mit Aa2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

8. Ryanair verschärft Handgepäckkontrollen - Kritik von Gewerkschaft

Die schärferen Handgepäckkontrollen bei der Fluggesellschaft Ryanair werden nach Auffassung eines deutschen Gewerkschafters zusätzliche Probleme während des Fluges schaffen.

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben leicht nach. So verbilligte sich der WTI um 0,15 auf 65,46 Dollar, während Brent um 0,12 auf 68,95 Dollar verlor.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1634 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

