Covestro-Aktie schwächer: Aussetzung der EU-Prüfung gefährdet Adnoc-Übernahme
Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi hat die europäischen Wettbewerbshüter heftig kritisiert.
Werte in diesem Artikel
Die Behörde hatte zuvor die Prüfung der Übernahme des Leverkusener Chemiekonzerns Covestro ausgesetzt. Die zu Adnoc gehörende XRG bezeichnete die EU-Untersuchung als "unverhältnismäßig und invasiv", wie aus einem am Donnerstag per E-Mail versandten Statement hervorgeht. Man sei enttäuscht.
Die Forderungen der Europäischen Kommission seien "weit über das hinausgegangen, was im Hinblick auf die Anforderungen der Transaktion angemessen oder relevant ist", erklärte XRG. Das Fortführen eines solchen Ansatzes werfe ernsthafte Fragen zu der "Lebensfähigkeit" dieser Investition auf. Man werde jedoch einen "konstruktiven Weg" verfolgen.
Die Aktie von Covestro verlor im Verlauf um bis zu elf Prozent, bevor sie das Minus am frühen Abend auf knapp sieben Prozent eingrenzte. Die EU-Kommission hatte die Prüfung am Mittwoch vorübergehend ausgesetzt. Ende Juli hatte die EU-Wettbewerbsbehörde eine eingehende Untersuchung eingeleitet. Die Kommission begründete dies mit vorläufigen Bedenken, dass die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gewährten ausländischen Subventionen den EU-Binnenmarkt verzerren könnten.
/nas/jha/
ABU DHABI/LEVERKUSEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Covestro News
Bildquellen: Covestro
Nachrichten zu Covestro AG
Analysen zu Covestro AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Covestro Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.2025
|Covestro Neutral
|UBS AG
|05.06.2025
|Covestro Neutral
|UBS AG
|26.05.2025
|Covestro Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.12.2024
|Covestro Add
|Baader Bank
|30.10.2024
|Covestro Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.2024
|Covestro Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2024
|Covestro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2024
|Covestro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Covestro Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.2025
|Covestro Neutral
|UBS AG
|05.06.2025
|Covestro Neutral
|UBS AG
|26.05.2025
|Covestro Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.03.2023
|Covestro Reduce
|Baader Bank
|08.02.2023
|Covestro Reduce
|Baader Bank
|09.11.2021
|Covestro Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2021
|Covestro Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2021
|Covestro Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Covestro AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen