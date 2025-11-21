Covestro-Übernahme: Letzte Genehmigung erteilt - Aktie gewinnt
Die Übernahme von Covestro durch Adnoc ist in trockenen Tüchern.
Werte in diesem Artikel
Mit der Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums im Rahmen des Außenwirtschaftsrechts ist die letzte noch ausstehende Genehmigung erteilt worden, wie der Chemiekonzern mitteilte. Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Tagen erwartet.
Die EU-Kommission hatte nach einer eingehenden Untersuchung ausländischer Subventionen die 11,7 Milliarden Euro schwere Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern aus Abu Dhabi vergangene Woche unter Auflagen genehmigt.
"Mit den finalen Freigaben können wir die nächste Phase einleiten und den Aufbau einer langfristigen Partnerschaft mit Covestro voranbringen", sagte Rainer Seele, President Global Chemicals der neuen Adnoc-Investmentgesellschaft XRG, laut Mitteilung.
Mit Abschluss der Transaktion soll Covestro Geld über eine Kapitalerhöhung im Volumen von 1,17 Milliarden Euro erhalten, um strategische Investitionspläne zeitnah umzusetzen.
Covestro soll seine unternehmerische Eigenständigkeit behalten. Der Vorstand unter Leitung von Markus Steilemann wird weiterhin die operative Steuerung und strategische Ausrichtung verantworten. Zudem bleiben die Unternehmensstruktur, die deutschen Corporate-Governance-Standards, bestehende Betriebsvereinbarungen sowie der Unternehmenssitz in Leverkusen bestehen. XRG werde in Zusammenarbeit mit dem Management von Covestro weitere Möglichkeiten identifizieren, um die operative Effizienz zu erhöhen, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und langfristige Wertpotenziale zu erschließen.
Im XETRA-Handel gewinnt die Covestro-Aktie zeitweise 0,66 Prozent auf 60,9 Euro.
DJG/mgo/ros
DOW JONES
Bildquellen: Covestro
