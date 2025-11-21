DAX23.187 -0,4%Est505.527 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -4,9%Nas22.171 +0,4%Bitcoin74.105 -1,4%Euro1,1517 -0,1%Öl62,03 -1,8%Gold4.073 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Palantir A2QA4J Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street startet fester -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Finalen Freigaben

Covestro-Übernahme: Letzte Genehmigung erteilt - Aktie gewinnt

21.11.25 15:27 Uhr
Grünes Licht für Übernahme: Covestro erhält die letzte notwendige Genehmigung - Aktie steigt | finanzen.net

Die Übernahme von Covestro durch Adnoc ist in trockenen Tüchern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Covestro AG
60,76 EUR 0,26 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit der Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums im Rahmen des Außenwirtschaftsrechts ist die letzte noch ausstehende Genehmigung erteilt worden, wie der Chemiekonzern mitteilte. Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Tagen erwartet.

Wer­bung

Die EU-Kommission hatte nach einer eingehenden Untersuchung ausländischer Subventionen die 11,7 Milliarden Euro schwere Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern aus Abu Dhabi vergangene Woche unter Auflagen genehmigt.

"Mit den finalen Freigaben können wir die nächste Phase einleiten und den Aufbau einer langfristigen Partnerschaft mit Covestro voranbringen", sagte Rainer Seele, President Global Chemicals der neuen Adnoc-Investmentgesellschaft XRG, laut Mitteilung.

Mit Abschluss der Transaktion soll Covestro Geld über eine Kapitalerhöhung im Volumen von 1,17 Milliarden Euro erhalten, um strategische Investitionspläne zeitnah umzusetzen.

Wer­bung

Covestro soll seine unternehmerische Eigenständigkeit behalten. Der Vorstand unter Leitung von Markus Steilemann wird weiterhin die operative Steuerung und strategische Ausrichtung verantworten. Zudem bleiben die Unternehmensstruktur, die deutschen Corporate-Governance-Standards, bestehende Betriebsvereinbarungen sowie der Unternehmenssitz in Leverkusen bestehen. XRG werde in Zusammenarbeit mit dem Management von Covestro weitere Möglichkeiten identifizieren, um die operative Effizienz zu erhöhen, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und langfristige Wertpotenziale zu erschließen.

Im XETRA-Handel gewinnt die Covestro-Aktie zeitweise 0,66 Prozent auf 60,9 Euro.

DJG/mgo/ros

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Covestro

Nachrichten zu Covestro AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Covestro AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025Covestro HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Covestro HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.2025Covestro NeutralUBS AG
05.06.2025Covestro NeutralUBS AG
26.05.2025Covestro NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.12.2024Covestro AddBaader Bank
30.10.2024Covestro BuyDeutsche Bank AG
08.10.2024Covestro BuyDeutsche Bank AG
01.10.2024Covestro BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2024Covestro BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Covestro HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Covestro HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.2025Covestro NeutralUBS AG
05.06.2025Covestro NeutralUBS AG
26.05.2025Covestro NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.03.2023Covestro ReduceBaader Bank
08.02.2023Covestro ReduceBaader Bank
09.11.2021Covestro UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2021Covestro UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2021Covestro UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Covestro AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen