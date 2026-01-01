So hätte sich ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

BCH-Investmentbeispiel

Das wäre der Verdienst eines frühen Bitcoin Cash-Investments gewesen.

Am 04.01.2021 wurde Bitcoin Cash bei 404,59 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 0,2472 Bitcoin Cash. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 638,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 57,93 Prozent erhöht.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 268,84 USD. Am 03.01.2026 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net