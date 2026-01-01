DAX25.004 +0,5%Est505.921 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 -0,9%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Mobileyes Doppel-Wumms in Las Vegas: Vom Highway in den Haushalt Mobileyes Doppel-Wumms in Las Vegas: Vom Highway in den Haushalt
Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gemeinschaftswährung

Warum der Euro etwas weiter nachgibt

07.01.26 09:45 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro nach unten bewegt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben und sich damit weiter von der Marke von 1,17 Dollar.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1706 CNY 0,0073 CNY 0,09%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8664 GBP 0,0004 GBP 0,05%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1001 HKD 0,0139 HKD 0,15%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
182,8800 JPY -0,1800 JPY -0,10%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1683 USD -0,0005 USD -0,04%
Charts|News

Die Gemeinschaftswährung kostete um 9.15 Uhr 1,1677 Dollar und damit etwas weniger als am Dienstagabend.

Am Dienstag war der Euro unter anderem nach einer geringer als erwartet ausgefallenen Inflationsrate in Deutschland etwas unter Druck geraten und vom Tageshoch von 1,1743 Dollar zurückgefallen. Alles in allem halten sich die Ausschläge weiter in Grenzen.

Experten wie die Analysten der Landesbank Helaba gehen davon aus, dass am Mittwoch allenfalls die US-Daten am Nachmittag Bewegung in den Devisenmarkt bringen könnten.

Das Hauptaugenmerk gelte erneut den anstehenden US-Daten, denn die deutschen Arbeitsmarktzahlen und die Eurozonen-Verbraucherpreise werden kaum in der Lage sein, die Finanzmärkte aus der Ruhe zu bringen, hieß es in einem Marktkommentar der Helaba.

"In den USA werden die Blicke zunächst dem ADP-Report des Monats Dezember gelten. Dieser liefert Hinweise auf die offiziellen Beschäftigungszahlen, die an diesem Freitag veröffentlicht werden", schrieben die Helaba-Experten. Zudem steht um 16 Uhr der ISM-Serviceindex an. Dieser dürfte sich schwach entwickeln.

Zusammen mit dem unerwartet schwach ausgefallenen ISM-Index des

Verarbeitenden Gewerbes ergebe sich die Perspektive einer anhaltend moderaten

Wachstumsrate. "Mithin werden die Zinssenkungserwartungen in den USA wohl unterstützt, auch weil diese bislang nicht besonders ausgeprägt sind."

/zb/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Valeri Potapovapedrosek / Shutterstock.com, Aaron Amat / Shutterstock.com