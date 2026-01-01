So lohnend wäre eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren gewesen

DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,71 +5,2%Nas23.414 +0,8%Bitcoin80.470 +3,1%Euro1,1725 ±0,0%Öl61,74 +1,6%Gold4.448 +2,7%
05.01.26 19:43 Uhr
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ethereum Classic-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
13,1608 USD 0,3619 USD 2,83%
Charts|News

Ethereum Classic wurde am 04.01.2021 zu einem Wert von 6,901 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,49 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (12,80 USD), wäre das Investment nun 185,48 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 185,48 USD entspricht einer Performance von +85,48 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 11,46 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.01.2025 bei 28,97 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com