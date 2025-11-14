DAX23.640 -1,7%Est505.642 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,76 -5,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin81.407 -5,0%Euro1,1647 +0,1%Öl63,93 +1,3%Gold4.065 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
On Holding bleibt auf Wachstumskurs – Aktie vor charttechnischem Rebound! On Holding bleibt auf Wachstumskurs – Aktie vor charttechnischem Rebound!
Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nur unter Auflagen

Covestro-Aktie fester: EU genehmigt Übernahme durch Adnoc

14.11.25 12:38 Uhr
Covestro-Aktie fester: EU gibt grünes Licht für Übernahme durch Adnoc | finanzen.net

Die EU-Kommission hat nach einer eingehenden Untersuchung ausländischer Subventionen das 11,7 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot der staatlichen Ölgesellschaft Abu Dhabis für den deutschen Kunststoffhersteller Covestro unter Auflagen genehmigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Covestro AG
59,12 EUR -0,06 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kommission erklärte, dass das Angebot von Adnoc, seine Satzung anzupassen, um sie mit dem Insolvenzrecht der Vereinigten Arabischen Emirate in Einklang zu bringen - wodurch im Wesentlichen jede unbegrenzte Staatsgarantie entfällt - sowie die Nachhaltigkeitspatente von Covestro mit einigen Wettbewerbern zu teilen, mögliche negative Auswirkungen der Transaktion auf den EU-Binnenmarkt ausgleichen würde.

Wer­bung

"Ein klarer, vorab festgelegter Zugang zu diesen Patenten wird anderen ermöglichen, Innovationen zu entwickeln und die Forschung in einem Bereich voranzutreiben, der für die Zukunft Europas von entscheidender Bedeutung ist", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera am Freitag.

Adnoc hatte im vergangenen Jahr seinen Plan zum Kauf von Covestro vorgelegt. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit rund 11,7 Milliarden Euro und soll den fusionierten Konzern als stärker integriertes Energieunternehmen positionieren.

Die Übernahme steht jedoch unter dem Druck der EU-Aufsichtsbehörden, die Anfang dieses Jahres eine eingehende Untersuchung gemäß einer relativ neuen Rechtsvorschrift eingeleitet haben. Diese zielt auf Subventionen ausländischer Regierungen ab, die nach Ansicht europäischer Beamter zu Wettbewerbsverzerrungen führen.

Wer­bung

Via XETRA steigt die Covestro-Aktie zeitweise um 1,66 Prozent auf 60,00 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Covestro

Nachrichten zu Covestro AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Covestro AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025Covestro HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Covestro HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.2025Covestro NeutralUBS AG
05.06.2025Covestro NeutralUBS AG
26.05.2025Covestro NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.12.2024Covestro AddBaader Bank
30.10.2024Covestro BuyDeutsche Bank AG
08.10.2024Covestro BuyDeutsche Bank AG
01.10.2024Covestro BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2024Covestro BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Covestro HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Covestro HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.2025Covestro NeutralUBS AG
05.06.2025Covestro NeutralUBS AG
26.05.2025Covestro NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.03.2023Covestro ReduceBaader Bank
08.02.2023Covestro ReduceBaader Bank
09.11.2021Covestro UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2021Covestro UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2021Covestro UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Covestro AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen