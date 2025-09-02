DAX23.657 +0,7%ESt505.331 +0,8%Top 10 Crypto15,69 -0,9%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.837 +0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl67,83 -1,8%Gold3.547 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Index-Aufnahme

Siemens Energy-Aktie im Zwiespalt: EURO STOXX 50-Aufnahme vs. Analysten-Skepsis

03.09.25 14:34 Uhr
Siemens Energy: EURO STOXX 50-Aufnahme trifft auf Analysten-Skepsis - Was bedeutet das für die Aktie? | finanzen.net

Trotz der Aufnahme in den EURO STOXX 50 bleibt die Stimmung unter Anlegern und Analysten verhalten. So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
84,68 EUR 0,12 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.328,4 PKT 37,4 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

• Siemens Energy wird in EURO STOXX 50 aufgenommen
• Analysten bleiben skeptisch
• Richtungswechsel nach Verlustserie

Wer­bung

Aufnahme in EURO STOXX 50

Die Stoxx Ltd gab am Dienstag die kommenden Änderungen für den EURO STOXX 50 bekannt. Einer der Aufsteiger ist hierbei Siemens Energy, der damit offiziell zu den 50 größten Börsenunternehmen Europas zählt. Wie finanztrends erklärt, gleiche eine solche Aufnahme einem Ritterschlag für Unternehmen. In Kraft treten soll die Änderung bereits am 22. September dieses Jahres.

Trotz der positiven Nachrichten ging es für die Siemens Energy-Aktie am Dienstag im XETRA-Handel abwärts. Bereits seit Tagen stand das Papier unter Druck. Grund dafür dürfte wohl sein, dass sich Analysten gegenüber Siemens Energy zuletzt zunehmend skeptisch zeigten.

Analysten warnen vor Überbewertung

So sehen die Analysten von Bernstein Research laut finanztrends eine klare Überbewertung und stufen die Aktie mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von lediglich 37 Euro ein.
Weniger pessimistisch, aber dennoch zurückhaltend, sind die Analysten von JPMorgan, die der Aktie eine neutrale Einschätzung mit einem Kursziel von 91 Euro geben. Die Zweifel an einem weiteren Kursanstieg sind laut Analysten auf die Frage zurückzuführen, ob das Unternehmen seine Kapazitäten wie geplant erweitern kann.
Infolge der skeptischen Einschätzungen und des beeindruckenden Kursanstiegs der vergangenen Zeit würden viele Anleger ihre Gewinne realisieren.

Wer­bung

Siemens Energy-Aktie gewinnt

Am Mittwoch lässt sich jedoch ein Richtungswechsel beobachten. Nach der jüngsten Verlustserie zeigt sich das Siemens Energy-Papier im XETRA-Handel zeitweise um 0,45 Prozent stärker bei 84,78 Euro. Von seinem Hoch bei 104,85 Euro ist die Aktie jedoch noch ein weites Stück entfernt.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen