Indexänderung

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

03.09.25 07:51 Uhr
DAX-Umbau voraus? JPMorgan rechnet mit Scout24- und GEA-Aufstieg | finanzen.net

Im September dürften im DAX laut der US-Bank JPMorgan zwei Wechsel anstehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,35 EUR 0,80 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,74 EUR 0,30 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
195,30 EUR -0,30 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
107,90 EUR -2,90 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.615,0 PKT 127,7 PKT 0,54%
Charts|News|Analysen

Analyst Pankaj Gupta erwartet den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer GEA im deutschen Leitindex. Beide sind derzeit im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte, und dürften laut Gupta ihre Plätze in Kürze wohl mit dem Sportwagenbauer Porsche und dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius tauschen.

Im TecDAX dürfte dem Analysten zufolge zudem das Telekomunternehmen 1&1 den Platz des Biosimilarentwicklers Formycon einnehmen.

Überprüfen wird die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX). Etwaige Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss an diesem Mittwoch, 3. September, bekanntgegeben. In Kraft treten sie am Montag, 22. September.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/ck/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

