Abo-Nachfrage

Scout24 hat im ersten Halbjahr von einer starken Nachfrage nach Abonnements, einer höheren Effizienz und seinen Zukäufen profitiert.

Der im MDAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 steigerte Umsatz und Marge deutlich und erhöhte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Wer­bung Wer­bung

Für das laufende Jahr rechnet Scout24 nun mit einem Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent statt 12 bis 14 Prozent. Enthalten darin ist ein anorganischer Beitrag von nun 3 statt 2 Prozentpunkten. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll jetzt um bis zu 70 statt bis zu 50 Basispunkte zulegen.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr nach vorläufigen Zahlen um 15,5 Prozent auf 318 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 11,6 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 17,3 Prozent auf 195,4 zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 100 Basispunkte auf 61,4 Prozent.

Die vollständigen Zahlen wird der Konzern am 7. August veröffentlichen.

JPMorgan belässt Aktie auf Overweight

Wer­bung Wer­bung

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber habe solide vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht, schrieb Marcus Diebel in einer Einschätzung am Dienstag. Die Anhebung der Prognose für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) sei beruhigend, die Marktschätzungen bewegten sich aber bereits überwiegend in diesem Bereich. Die Scout24-Aktie gewann via XETRA 0,76 Prozent auf 119,20 Euro.

DJG/mgo/hab

DOW JONES