Versicherungsriese

Der Versicherungsriese Allianz SE treibt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm mit Hochdruck voran. Allein in der vergangenen Woche kaufte der DAX-Konzern fast 400.000 eigene Anteile zurück.

• Allianz kauft hunderttausende Aktien zurück

• Quartalsvorlage am 7. August

• Analysten erwarten Gewinnzuwachs

Wer­bung Wer­bung

Wie die Allianz SE mittels einer Kapitalmarktmeldung mitteilte, wurden im Zeitraum vom 28. Juli bis einschließlich dem 1. August 2025 insgesamt 393.438 eigene Aktien erworben. Diese Käufe erfolgten im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms, das der Versicherungskonzern bereits am 20. März 2025 angekündigt hatte.

Die Transaktionen wurden ausschließlich über die Börse abgewickelt - konkret über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) sowie über bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis-EU, Turquoise EU). Für die Durchführung beauftragte die Allianz SE eine Bank.

Millionen-Volumen seit Programmstart

Die aktuellen Zahlen unterstreichen die Dimension des Rückkaufprogramms: Seit dem Start am 21. März 2025 hat die Allianz bereits 4.438.521 eigene Aktien zurückerworben. Dieser kontinuierliche Rückkauf könnte das Angebot am Markt verknappen und damit den Aktienkurs stabilisieren.

Wer­bung Wer­bung

Einen positiven Einfluss hatte das Aktienrückkaufprogramm auf den Allianz-Aktienkurs jedoch nicht: So hat die Allianz-Aktie seit dem 21. März 2,37 Prozent an Wert verloren (Berechnungsgrundlage ist der Schlusskurs vom 4. August bei 345,30 Euro). Am Dienstag zeigt sie sich via XETRA zeitweise 0,46 Prozent im Plus bei 346,90 Euro.

Quartalszahlen voraus

Anleger warten gespannten auf die jüngsten Quartalsergebnisse des DAX-Konzerns, die am 7. August vorgelegt werden. Nach Einschätzung von vier Analysten dürfte der Konzern einen Gewinn von 6,49 Euro je Aktie ausweisen - ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber den 6,09 Euro im Vorjahreszeitraum.

Gleichzeitig rechnet ein Analyst mit einem deutlichen Umsatzrückgang. Die Prognose geht von 19,45 Milliarden Euro aus, was einem erheblichen Minus von 31,81 Prozent im Vergleich zu den 28,52 Milliarden Euro im Vorjahresquartal entspricht.

Wer­bung Wer­bung

Jahresprognose 2025: Zweistelliges Gewinnwachstum erwartet

Für das Gesamtjahr 2025 sind die Erwartungen der Finanzexperten durchweg positiv. Die Konsensschätzung von 17 Analysten liegt bei einem Gewinn von 27,70 Euro je Aktie, was einem Anstieg von etwa 9,9 Prozent gegenüber den 25,20 Euro aus dem Vorjahr entspricht.

Beim Jahresumsatz erwarten acht Analysten im Durchschnitt 173,46 Milliarden Euro. Dies würde ein beachtliches Wachstum von 26,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresumsatz von 137,01 Milliarden Euro bedeuten.

Am letzten Freitag hatte bereits der französische Allianz-Rivale AXA seine jüngsten Quartalsergebnisse präsentiert. Er meldete einen Gewinnrückgang für das erste Halbjahr 2025, während das Unternehmen gleichzeitig eine strategische Übernahme in Italien ankündigte. Währungsschwankungen drückten das Nettoergebnis unter die Markterwartungen, obwohl das operative Geschäft in allen Bereichen wächst. Die Aktie reagierte mit deutlichen Kursverlusten: Letztlich ging es in Paris an der EURONEXT hier 7,85 Prozent auf 39,33 Euro nach unten.

Redaktion finanzen.net