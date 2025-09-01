Disney-Aktie schwächelt: Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure' nimmt Abschied aus Wismar
Das größte in Wismar je gebaute Schiff, die "Disney Adventure", hat die Werft verlassen.
Werte in diesem Artikel
Mit Hilfe von Schleppern nahm der 342 Meter lange und 46 Meter breite Ozeanriese in langsamer Fahrt Kurs auf die Ostsee.
Erstes Ziel des Schiffes, das künftig mit 6.700 Passagieren und etwa 2.500 Crew-Mitgliedern an Bord in Südostasien zum Einsatz kommen soll, ist dem Vernehmen nach Mukran. An der Ostküste Rügens soll das Schiff Treibstoff bunkern. Für die Dauer des Auslaufmanövers hatte die Hafenbehörde das gesamte Hafengewässer in Wismar für jeglichen anderen Schiffsverkehr gesperrt.
Turbulente Zeiten
Mit dem Auslaufen des Schiffes endet ein turbulentes Kapitel der Werftgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Der Baubeginn im März 2018 war als Aufbruch in eine verheißungsvolle neue Ära gefeiert worden. Mit dem Bau von Kreuzlinern schienen die Werften auf Jahrzehnte hin ausgesorgt zu haben. Doch der Zusammenbruch der weltweiten Kreuzschifffahrt infolge der Corona-Pandemie ließ alle Blütenträume platzen. Die MV-Werften und ihr Eigner und Auftraggeber Genting Hongkong meldeten 2022 Insolvenz an.
Lange stand die Fertigstellung des Schiffes infrage. Mit dem Disney-Konzern, der selbst eine Kreuzfahrt-Reederei unterhält, fand sich dann doch ein Interessent, der das ursprünglich unter der Bezeichnung "Global One" (später "Global Dream") firmierende Schiff fertig bauen und nach eigenen Wünschen umgestalten ließ. Die Reederei will die "Disney Adventure" nach erfolgreichen Testfahrten und mehreren Zwischenstopps ab dem 15. Dezember 2025 von Singapur aus für Mehrtagesreisen einsetzen.
Im vorbörslichen NYSE-Handel verlieren Disney-Papiere zeitweise 0,30 Prozent auf 118,03 US-Dollar.
/fp/DP/jha
WISMAR (dpa-AFX)
Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com, Alexandre Tziripouloff / Shutterstock.com
