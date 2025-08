Entertainment-Riese

Entertainment wird bei Disney großgeschrieben. Doch kann auch die jüngste Quartalsbilanz Anleger unterhalten?

Für Walt Disney ist das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Gewinnplus geendet. Nach einem bereinigten EPS von 1,39 US-Dollar vor Jahresfrist verdiente das Unternehmen im aktuellen Berichtsquartal 1,61 US-Dollar je Anteilsschein und konnte damit die Analystenerwartungen, die sich zuvor auf einen bereinigten Gewinn von 1,45 US-Dollar je Aktie belaufen hatten, schlagen.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 23,155 Milliarden US-Dollar auf 23,65 Milliarden US-Dollar - hier hatten zuvor Erwartungen von 23,69 Milliarden US-Dollar am Markt vorgeherrscht.

Für Disney läuft es gut im Geschäft mit Streaming und Freizeitparks - aber das lange lukrative Kabel-TV-Geschäft in den USA zieht den Unterhaltungsriesen runter. Im Streaming hob Disney unterdessen die Prognose für den operativen Gewinn im noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr von 1 auf 1,3 Milliarden Dollar an. In der Anfangszeit hatte Disney Milliardenverluste in Kauf genommen. Der Streamingdienst Disney+ hatte zuletzt knapp 127,8 Millionen Kunden - 1,8 Millionen mehr als vor drei Monaten.

Der Umsatz im amerikanischen Kabelfernseh-Geschäft fiel im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 2,27 Milliarden Dollar. In der Vergangenheit war es eine stabile Geldquelle, die Disney schon über so manchen Kino-Flop hinweghalf. Doch immer mehr US-Haushalte wechseln von teuren Kabel-Verträgen zum Streaming. Disney reagiert und will Ende August einen Sportstreaming-Dienst seines Senders ESPN starten.

Wer­bung Wer­bung

Unterm Strich verdoppelte Disney den Gewinn im Jahresvergleich auf 5,26 Milliarden Dollar - was aber hauptsächlich auf eine Steuergutschrift zurückging. Die Disney-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE zeitweise 1,77 Prozent tiefer bei 116,22 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net / BURBANK (dpa-AFX)