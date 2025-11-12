Ausblick auf Kennzahlen

Bei Walt Disney stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Walt Disney lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Walt Disney in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 22,76 Milliarden USD im Vergleich zu 22,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,87 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,72 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 94,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 90,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net