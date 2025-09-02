Analysen des Monats

So schätzten Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im letzten Monat ein.

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.

2 Experten raten die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 118,00 EUR, was einem Anstieg von 18,42 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 99,58 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 117,00 EUR 17,49 22.08.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 112,00 EUR 12,47 08.08.2025 Jefferies & Company Inc. 125,00 EUR 25,53 05.08.2025

Redaktion finanzen.net