Volkswagen (VW) vz-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
So schätzten Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.
2 Experten raten die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 118,00 EUR, was einem Anstieg von 18,42 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 99,58 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|117,00 EUR
|17,49
|22.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|112,00 EUR
|12,47
|08.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|125,00 EUR
|25,53
|05.08.2025
